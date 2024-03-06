MOSSAD’a bilgi satan özel dedektife gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği operasyonla MOSSAD'a bir darbe daha vuruldu. Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin TV'lerde programlara katılan, eski kamu personeli ve özel dedektif Hamza Turhan Ayberk olduğu kaydedildi.Ayberk'in, aldığı talimatlarla Türkiye'deki Ortadoğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bir ekip kurduğu da belirlendi. MOSSAD'ın 'Victoria' kod adlı ajan aracılığıyla Ayberk ile temasa geçerek önce basit işler yaptırıldığı, 2019'da ise Belgrad'da yapacağı işlerle ilgili eğitim verildiği öğrenildi. Ayberk'in kayıtlara girmemesi için ödemeleri kripto para olarak aldığı kaydedildi. Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip de yaptığı belirtilen Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirerek konumlarını MOSSAD'a aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru İsmail K.'nın da MOSSAD'a bilgi aktardığı belirlenirken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4.5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.