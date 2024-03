Pehlivan’dan iddialı projeler: Menemen’e Miami sahili

Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hayata geçirmek istediği projeleri kamuoyu ile paylaştı. Menemen Belediyesi bünyesindeki Tepe Sosyal Tesisler'de düzenlenen toplantı ile Başkan Vekilliği görevine geldiği günden bu yana ilçeye yaptığı hizmetleri ve 31 Mart sonrası yapacaklarını anlatan Pehlivan, dikkat çekici mesajlar verdi.

ALLAH'TAN BU KAPIYA BİR GÜN EN ÜST MAKAMDA GERİ DÖNMEYİ DİLEDİM

Görevde olduğu 3 yıl boyunca, kent estetiğinden eser belediyeciliğine kadar Menemen'imizin çehresini değiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Pehlivan: "Neler yaptığımızı Menemen biliyor ve inanıyorum ki neler yapabileceğimizi de heyecanla bekliyor. Belki bilenleriniz vardır; ben çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Menemen Belediyesi'ne yıllar önce bilgi işlem görevlisi olarak girdim. Sonrasında haksız bir işten çıkarmayla karşı karşıya kalıp, belediyeden çıkarıldım. Belediye binasından ayrılırken Allah'tan bu kapıya bir gün en üst makamda geri dönmeyi diledim. Belediye meclis üyesi olarak geri döndükten sonra da 2021'in Ocak ayında belediye başkanlığı görevi nasip oldu. Rabbime şükürler olsun ki aslında duam da kabul olmuş oldu. Şimdi bu güzel sahnede sizlere Menemen'i anlatırken, ortada eski bir iskemle var. Bu iskemlenin neden burada olduğunu tahmin eden ya da hikayesini bilen var mı acaba?" dedi.

BİR ÇİZME DAHİ ALAMAYACAK DURUMDAYDI

Sahnede bulunan iskemlenin hikayesini anlatan Pehlivan, "Göreve geldiğimizde Menemen Belediyesi, icralar, hacizler ve borçların kıskacında kıpırdayacak durumu olmayan bir belediyeydi. Personelimize 4.5 aylık biriken maaş borcumuz vardı. Yine 14 yıldır ödenmemiş ikramiye alacakları vardı. 22 yıldır ödenmeyen vergi ve SGK borçları duruyordu. Esnafa olan borcun ödenemeyişi, esnafı dahi iflas noktasına getirmişti. Toplam borcu 1.2 milyar TL olan belediyemiz, bir çizme dahi alamayacak durumdaydı. Hatta başkanlık odasının makam koltuğu dahi haczedilmişti. Karşımızdaki kıraathaneden gidip aldım bu iskemleyi. Diyeceksiniz ki belediyede başka koltuk yok muydu? Elbette vardı ama nasıl bir Menemen devraldığımızı bir gün dahi unutmamak için, Menemen'de koltuğun rahatına ve rehavetine aldanmamak için o günden beri bu gördüğünüz iskemle, benim başkanlık koltuğumdur. Bu arada mutlaka merak edenler olacaktır, diğer koltuğu da geri aldık, depomuzda duruyor" dedi.

"İşe koyulduğumuzda personeliyle, esnafıyla ve hemşehrisiyle barışması gereken bir Menemen vardı." Diyen Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü: "Personelimizin alacaklarını, ikramiyelerini ödedik. Maaş ödemelerinde tek bir gün bile aksama yaşamadık. Belediye ailemden hiç kimseyi işten çıkarmadım. Esnafımıza olan borcumuzu tamamen kapattık. Menemen'imizin mali disiplinini sağladıktan sonraysa bizim için sıra geldi yeni hizmet üretimine…"

GELİR GELMEZ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİK

"Çoğunu gördüğünüz için uzun uzadıya anlatmayacağım ama bir ilçe belediyesinin yaptıklarına bakın; Menemen trafiğine tarihi bir neşter vurarak Çanakkale Asfaltımıza kendi imkanlarımızla 460 metrelik battı çıktı yaptık. 10 Mart'ta Edis konseriyle açıyoruz. 1 milyon metrekare alanda yol çalışması yaptık. Bizden önce sadece 22 çöp toplama aracı, o günün parasıyla 7milyon 500 bin liraya alınabilirken, 4 yıllığına 44 milyon liraya kiralanmış arkadaşlar. Gelir gelmez bu sözleşmeyi feshettik. Onun yerine öz sermayemizle kendi malımız olacak şekilde 151 hizmet aracı aldık. Siz 2 milyon liraya satın alabileceğiniz bir eve, sadece bir yıllığına 3 milyon lira kira verir misiniz? Takdirinize bırakıyorum. Ege'nin en büyük iki kütüphanesini inşa ediyoruz. Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyünü 10 bin metrekare alanda hizmete soktuk. İlkokuldan lise sona tüm öğrencilerimize biner, üniversiteyi kazanan ve yeni mezun olan öğrencilerimize 5 bin lira yardımda bulunduk. Sosyal desteklerde iddia ediyorum değil İzmir'in, Ege'nin en iyisi konumundayız. 1 numarayız arkadaşlar, ikiyi kabul etmiyoruz. Rakamlar yüksek ama gönlümüzden büyük değil. Bize başvuran her hemşehrimizin ihtiyacına cevap verdik. Doğumdan vefata kadar hemşehrilerimizin hep yanında olurken, gıda ve yakacak desteğinde kimseyi eksik bırakmadık. Yarım konumdan alıp tamamladığımız Halil Alkaya Kapalı Pazaryerimiz başta olmak üzere 4 kapalı pazaryeri yaptık. İzmir'de ilçe belediyelerinin içinde en modern ve en donanımlı geçici hayvan bakımevimizi hizmete açtık. Menemen'imize serbest bölge kazandırmak için imzaları attık, Karma OSB için de çalışmalarımız son aşamada. Her iki alanın sadece ilk etap çalışmalarının sonunda 25 bin hemşehrimiz buralardan evine ekmek götürecek. Sokak sağlıklaştırma projemizden tutun da, sosyal tesis ve gençlik merkezlerimize, tarımda çiftçimiz için aldığımız buğday eleme makinemizden fide ve gübre desteğimize, icradan geri aldığımız zeytinyağı fabrikamıza kadar birçok açılış ve hizmetin altına imza attık. Bölgenin en büyük fitness center'larından birini Menemen Belediyesi olarak biz yaptık. Ben yüzmeyi birçok Menemenli gibi sulama kanalında öğrenirken, futbolla da toprak sahada tanıştım. Artık çocuklarımız yüzmeyi kanalda öğrenmesin diye Asarlık'ta hem açık hem kapalı yarı olimpik yüzme havuzları yaptık. İlçe genelinde de 30 yeni halı saha kazandırdık. Binlerce kadınımızı 4 farklı şehre kültür gezilerine gönderdik. Kent merkezimize 1400 kişilik amfi tiyatronun çalışmalarına başladık. Burada sizlerle en iyi yerli ve yabancı sanatçıları buluşturacağız. İnşallah açılışı da Cem Yılmaz ile birlikte yapacağız. Bu konuda da sizlere Aydın Pehlivan sözü veriyorum. Sözün özü dostlar dışarıdan bakıldığında büyük ama aslında bize yetmeyen işlere imza attık."

ESAS FİLME BAŞLAYALIM

"Göreve geldiğim zaman söylediğimiz iki şey vardı. Menemen'im ve Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor. İzmir'de, Karşıyaka'da, Konak'ta ne varsa Menemen'de de olacak. Geldiğimiz noktada bu sözlerimizin birçoğunu tutmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Karşınızda başım dik durmanın onurunu yaşıyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 20 BİN LİRA DESTEK

Sizlerle paylaşmak istediğim projelerimizin ilk maddesine eğitimi koyduk. Bugüne kadar yaptıklarımızı geliştirerek sürdürecek, üstüne yeni çalışmalar ekleyeceğiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ'ın üniversite öğrencilerimize 10'ar bin liralık destek sözüne 10'ar bin lira da biz ekleyerek toplamda her Menemenli üniversitelimize 20'şer bin liralık destekte bulunacağız.

MENEMEN'İMİZE YENİ OKULLAR KAZANDIRACAĞIZ

İzmir Depremi'nde hasar alan okullarımız olmuştu. Evlatlarımızın can güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte çalıştık. 4 okulumuzun inşaatı bitti, 2'si yapılıyor, 6 yeni okul da yatırım planlamasına alındı.

ANAOKULU SAYIMIZI ARTIRIYORUZ

Göreve geldiğimizde ilk kestiğimiz kurdele Ulukent Anaokulumuzundu. İkincisini de yine aynı bölgede kazandıracağız. İhtiyaç ve nüfus artışımızı göz önünde bulundurarak yine daha birçok anaokulunu ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz.

ÜNİVERSİTE KENTİ MENEMEN

Menemen'imiz büyük bir hızla öğrenci kenti olma yolunda ilerliyor. YÖK Başkanımızı ziyaretimiz sonucu, Bakırçay Üniversitemizin tıp ve ziraat fakülteleri ile iki de meslek yüksekokulu, ilçemize değer katacak. Bu meslek yüksek okullarımızdan en az biri de Asarlık'ta yer alacak.

MENEMEN KYK YURDU

Üniversiteli gençlerimizin en önemli meselelerinden biri barınma... Menemen'imizde yeni açılacak fakülte ve yüksekokullarda bunun bir sorun olmaması için Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte ilçemize yakışır Kız - Erkek Öğrenci Yurdu kazandırıyoruz. Yurdumuz hem barınma hem de sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için öğrencilerimizin hizmetinde olacak.

EĞİTİM KAMPÜSÜ KURUYORUZ

İlçemizi eğitim alanında daha ileri bir seviyeye taşımak için, modern ve kapsamlı bir Eğitim Kampüsü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kampüs, ilköğretimden üniversiteye kadar geniş bir eğitim yelpazesini kucaklayacak. Bir MEBGEM şubemizin de yer alacağı tesisimiz modern ekipmanlarla donatılmış bir merkez olacak. Merkezimiz spor salonlarından, eğitim alanlarına kadar göz dolduracak. Ayrıca kadınlarımız için bugüne kadar düzenlediğimiz kültürel ve mesleki kursları burada çok daha ileri taşıyacağız.

HAYVAN YEMİ FABRİKASI KURUYORUZ

Çiftçi bir ailenin evladı olarak tarım ve hayvancılık projelerimiz benim için çok kıymetli... 240 bin dekar tarım arazisi bulunan Menemenimizde tüm çiftçilerimizin tarımsal potansiyelini, hayvancılarımızın et ve süt verimini en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız. Bu kapsamda hayvanlarımız için yem fabrikası kuruyoruz ve fabrika açıldığında Menemenli hayvancılarımıza ilk yemleri de hediye edeceğiz.

HAYVANLARIN AŞILARI MENEMEN BELEDİYESİ'NDEN

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin büyük önem tuttuğu Menemen'imizde hayvancımıza desteğimizi sınırlı tutmuyoruz. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarımızın aşı ücretlerini artık Menemen Belediyesi olarak biz karşılayacağız.

HAYVAN PAZARI KURUYORUZ

Hayvancılığın sağlıklı olması için yaptığımız çalışmalara bir de işin ticari boyutunda sağlık katıyoruz ve Menemen'imize kalıcı, modern bir hayvan pazarı kuruyoruz. Üstelik bu alanda veterinerlik hizmetine erişim de çok daha kolay olacak.

MENEMEN'E SOĞUK HAVA DEPOSU KAZANDIRIYORUZ

Toprağından bereket fışkıran Menemen'imizde, çiftçimizin mahsulünü bozulmadan koruyabilmesi düne kadar kolay bir iş değildi. Ancak bundan sonra çok daha kolay olacak çünkü ilçemize soğuk hava deposu kazandırıyoruz.

EMİRALEM'E MODERN HAL

Güzel ilçemizin ihtiyacı doğrultusunda Emiralem Soğuk Hava Deposu'na tamamlayıcı olacak bir de modern hâl kazandırıyoruz. Böylece çiftçi kazanacak, Menemen kazanacak.

TÜRKELLİ'YE LABORATUVAR

Gıda güvenliği en önemli konularımızdan biri. Bu nedenle Türkelli'de bulunan bağ evimizi toprak, su ve kalıntı analiz laboratuarına dönüştürerek, Menemen menşeili her ürünümüze toplumsal güveni daha da artıracağız. Ayrıca ihracata da katkı sunmuş olacağız.

KOMPOST TESİSİ İLE GÜBRE ÜRETECEĞİZ

Sıfır atık projemiz kapsamında ilçemize modern bir kompost tesisi kuracağız. Bu kompost tesisi ile meyve ve sebze atıklarından gübre üreteceğiz. Üretilen organik gübreleri de çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız.

FİDANLIK KURUYORUZ

Menemen'imizde artık fidanlarımızı ve çiçeklerimizi kendimiz yetiştireceğiz. 110 bin metrekare alanda yapacağımız tesisimize kelebek müzesi ve akademik tarım köyü de ekleyecek ve kadın çiftçimizi burada eğiteceğiz. Ayrıca kadın üreticilerimize değinmişken, kadın üretici kooperatiflerimizi üretimden satışa dek destekleyecek ve üretici kadın pazarları açacağız. Yapacağımız çalışmalarımızla Menemenli kadın çiftçimiz, bugün ne kazanıyorsa, yarın çok daha fazlasını, yani hak ettiğini kazanmış olacak. Sözün özü, tarım desteklerimizle çiftçimiz kazanacak, Menemen kazanacak, Türkiye kazanacak.

DEĞİRMENDERE BARAJI

Menemen'imize bir baraj kazandıracağız. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşlerimizle görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı sonuçlandırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay bir araya gelerek protokolleri imzalamayı ve ihaleye aşamasına getirilmesi ile ilgili süreci işletiyor olacağız.

SAĞLIKTA EN İYİSİ MENEMEN İÇİN

Asarlık ve Ulukent'e yaptığımız aile sağlığı merkezi ve aile sağlığı polikliniğinden sonra şimdi de yaptığımız imar çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı'mıza Yahşelli'de A2 seviyesinde yer tahsisi yapıldı. Bu demek oluyor ki Menemen'e müjdemiz olsun; 400 yataklı devlet hastanemiz geliyor. Üstelik mevcut hastane binamız da yenilenerek bölgenin en büyük ağız ve diş polikliniği olacak. Bu arada sağlığa değinmişken kadınlarımız için yeni dönemde de mamagrofi tarama testlerimizi sürdüreceğiz.

KALKINMADA EN İYİSİ MENEMEN İÇİN

Menemen'in ekonomideki yerini güçlendirerek marka kent olması yolunda önemli adımlar atıyoruz. Beyaz yakadan mavi yakaya, tarımsal üretimden, ileri teknoloji ürünlerine kadar geniş bir düzlemde güçlü, refah payı yüksek ve mutlu bir Menemen için kalkınmayı çok önemsiyoruz.

YERİNDE DÖNÜŞÜM

Gelişen, çağın ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren modern bir kent yaratmak adına yaptığımız imar çalışmalarımız yeni dönemde meyvesini verecek. Bakanlık kararıyla riskli alan ilan edilen Kazımpaşa, Seydinasrullah, Zafer, Camikebir ve Ahıhıdır mahallelerimizde binlerce hanemiz, hemşehrilerimizin kazançlı çıkacağı şekilde yenilenecek. Yerinde dönüşümle birlikte Menemenliler komşularından, mahallelerinden ayrılmak zorunda kalmadan çok daha güvenli evlerde oturma şansına sahip olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile de bu konuda görüştük ve anlaştık. Mart ayı sonunda görüşmelerimize başlıyor.

AÇIKHAVA ÇARŞISI

Menemen'imizin eski otogarını ilçemiz için yeni bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Bu kapsamda Dünyanın en büyük açık hava çarşısı olan Kemeraltı gibi, bu alana da yatay mimariye sahip bir açık hava çarşısı kuruyoruz. Bu alanımız Çanakkale Asfaltını kullanan binlerce araç sürücüsü ve yolcusu için de bir alışveriş noktası olacak ve kazanan Menemen olacak. Bu alandaki önceliğimiz Menemenli esnafımız olacak.

ENERJİ İHTİYACIMIZ İÇİN YEŞİL DEVRİM

Yeni dönemimizde çevre dostu ve sürdürülebilir enerjiye yönelerek güneş enerjisi santrali kuracağız. Yeni kuracağımız tesislerimize de güneş enerji panelleri ekleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde verim alıp, doğamıza sahip çıkacağız. Ayrıca ürettiğimiz elektriğin fazlasını, enerji dağıtım şirketine satarak bir de gelir elde edeceğiz.

BÖLGESEL OTOPARKLAR

Menemen büyüyor ve gelişiyor. Bu süreçte araç sayımız artarken, önümüzdeki dönemde ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizi de ekleyince biliyoruz ki otopark sıkıntısı üst seviyeye çıkacak. Buna izin vermemek adına ilçemize bölgesel otoparklar kazandıracağız. Nüfusumuz TÜİK verilerine göre 207 bin 741 oldu. Nüfus artık oranı yüzde 33. İzmir'in en fazla büyüyen ilçesi konumunda olduk. Çünkü Kuzey'in parlayan yıldızı konumundayız. 4 yıl sonrasında 400 binleri bulacak nüfusumuz olacak.

KÜÇÜK ESNAF, ŞEHİR KİMLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİYOR

Kentimizin 6 bin yıllık kadim kimliğini yaşatmakta kararlıyız. Bu kapsamda taksi durakları için modernizasyon çalışmaları yapacağız. Simitçilere ve ayakkabı boyacılarına işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve yer desteği sağlayacağız. Yapacağımız bu dokunuşlar, estetik değerlerimizi yansıtacak.

ALTYAPIMIZ İÇİN ELİMİZ TAŞIN ALTINDA

İlçemizi yerin üstünde ne kadar güzelleştirmeye çalışırsak çalışalım, yerin altında da paralel bir başarı şart. Bugüne dek 15 mahallemize doğalgaz ve fiber internetin gelmesine katkıda bulunduk. Bu dönem yarım kalan mahallelerimizin de tamamlanması için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca İZSU'nun 31 Mart sonrası Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ'ın yönetimine geçmesiyle birlikte eminim ki yağmur suyu ayrıştırma ve kanalizasyon gibi hizmetlerden de çok daha iyi şekilde faydalanabileceğiz.

SEYREK-OTOBAN BAĞLANTI YOLU

Menemen'imiz büyüyüp gelişirken, otoyol bağlantıları çok önemli. Bu sebeple Otoyoldan, Günerli, Seyrek, Maltepe, Bağarası güzergahındaki yolun duble yol olması projesi onaylandı. Yatırım bütçesine alındı ve bu yılın son çeyreğinde ihalesi yapılacak. Ulaştırma Bakanımızdan bu anlamda sözü aldık. Bununla birlikte 5 yıl içinde Seyrek Kanal yolundan Bülent Ecevit Bulvarına Kadar olan arka yol ve Kesik - Maltepe yolunun duble yol olmasıyla ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca Kent-2'ye de müjdemiz olsun; buraya da bir battı çıktı kazandıracağız. Büyükşehir'in 1 tane yapamadığını inşallah 2 tanesini Menemenimize kazandırıyor olacağız.

MODERN MUHTARLIK OFİSLERİ

Muhtarlık binalarımız, mahallelerimizin kalbinde bulunan ve değerli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan önemli birer noktadır. Ancak, bazıları eskimiş durumda veya işlevselliğini yitirmiş olabilir. Bu nedenle, muhtarlık ofislerimizi yenileme ve modernize etme kararı aldık. Bunu da Türkelli Yıldırım ve İsmet İnönü Mahallerimizle başladık.

KÜLTÜR VE SANATTA EN İYİSİ MENEMEN İÇİN

Ne çiftçi olmak sanata engel, ne hayvancı olmak. Kimileri Menemen'i kırsal gördü, "Sanattan anlamaz bunlar" dedi. Oysa biz gerek 3 yıldır yaptığımız projeler, gerekse de yeni çalışmalarımızla İzmir'de sanatın da merkezini Menemen yapacağız. Geride kalan 3 yıllık dönemimizde uluslararası çömlek festivalimizden tutun da Emiralem Çilek, Bozalan İncir ve Kurtuluş Şenlikleri'ne kadar Menemen'imizi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturduk. Menemen'in değerlerini yansıtan kültür sanat etkinliklerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.

KONGRE VE GÖSTERİ MERKEZİMİZ SEMBOL OLACAK

Yeni dönemde Ulukent'imize Dünyanın en iyi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi kazandıracağız. 8. Cadde üzerine kuracağımız bu tesisimiz, İstanbul'daki Zorlu PSM'den sonra Türkiye'nin en büyük gösteri ve kültür merkezi olacak. Ülkemizin ünlü isimlerini ağırlayacağımız bu tesisimiz, yine birçok kültür sanat eğitimin verildiği bir okul gibi olacak. Tesisimiz yanında kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuz ve buz pateni pisti yer alacak.

ŞEHİR MÜZESİ

6 bin yıllık tarihi olan Menemen'imizin bugüne kadar bir şehir müzesi olmamış. Bu kapsamda Ar-Ge Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Kent Arşivi birimimizle 2 yılı aşkın süredir hem sözlü tarih araştırmaları yaptık, hem de binlerce materyal topladık. Şimdi bu muazzam eşyalar ve materyallerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için, Menemen Belediyemizin karşısındaki düğün salonu önüne, tarihi kaymakamlık binasını aslına uygun olarak yeniden inşa edip, buraya Şehir Müzesi kazandırıyoruz.

ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşı'nın önemi, her zaman kalbimizde yaşayan birer kıymet olarak varlığını sürdürmektedir. Bizler de, bu büyük kahramanlığı ve mücadeleyi gelecek nesillere taşımak ve kent kimliğimizin yansıtılmasında büyük öneme sahip olacak ve dijital materyallerle ziyaretçilerini adeta Kurtuluş Savaşı'nın içinde hissettirecek bir "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi" kuracağız.

MALTEPE VE ASARLIK, BÖLGESEL KÜLTÜR EVLERİ

Kültür ve sanatın toplumumuz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, Maltepe ve Asarlık'ta kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Bölgesel Kültür Evleri, kültürümüzün farklı güzelliklerini yansıtacak ve sanat etkinlikleri için birer üs olacak.

KENT 2'YE SANAT SOKAĞI

Menemen'imizin kültürel ve sanatsal hayatına yeni bir soluk getiriyoruz. Kent 2'de Pazar yeri ile yeni yaptığımız parkın arasındaki alana bir Sanat Sokağı kazandırıyoruz. Menemen'imizin her köşesinde yaşayan sanatseverlerin kalplerini heyecanlandıracak bu projeyle, sanatı sokaklara taşıyacak ve sanatçımıza da bir istihdam alanı açmış olacağız. Ayrıca ilçemize bir de müzik yapım ve kayıt alanı kazandırarak, gençlerimizin ürettikleri müzikleri dijital ortama aktarabileceği bir imkan sunacağız.

GÜVENLİ POLİGON

Menemen'imize bir de poligon kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın atış eğitimi alabilecekleri, lisanslı avcılarımızın ve sporcularımızın becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunacak poligon tesisimiz, ilçemizdeki atıcı derneklerinin de buluşma noktası olacak.

SOSYAL PROJELERİN EN İYİSİ MENEMEN İÇİN

Kıymetli dostlar; Menemen'imiz için sosyal hayat, yakın zamana kadar ya Foça'ya ya da Karşıyaka'ya gitmekti. Menemen'de yaşıyor, Menemen'de kazanıyor ama başka ilçelerde harcıyorduk. Artık ilçemiz değişiyor. Yeni projelerimizle birlikte Menemenli, hangi ilçeye gideceğini düşünmeyecek. Başka ilçelerden hemşehrilerimiz, Menemen'in neresine gideceğini düşünecek. Çünkü yaşayan ve yaşatan bir Menemen için çalışıyoruz.

MENEMEN, SAHİLİYLE BULUŞUYOR

Şimdi size bu dönem en çok önem verdiğim ve beni en çok heyecanlandıran projelerimizden birini anlatacağım. Ergün abi yıllardır bu kenti yazıp çiziyorsun. Menemen'in 27 kilometre sahil şeridi olduğunu biliyor muydun? Evet arkadaşlar, 27 kilometre sahil şeridimiz var ve bu potansiyeli kullanamayan tek ilçeyiz. Bu dönemde Maltepe Süzbeyli bölgemizde İnşallah hemşehrilerimiz denizle ve plajla buluşacak, Menemen'den ayrılma ihtiyacı hissetmeden tatil yapabilme imkanına sahip olacak. Bunun için öncelikle bataklık ve balçık alanı kurutacağız. Ayrıca bunu yaptığımızda ilçemizde uzun yılların sorunu olan sivrisinek sorununu da büyük ölçüde çözmüş olacağız. Bu da bölgeye gelen göçmen kuş sayısın artmasını sağlayacak. Ardından bölgedeki balıkçı barınağını daha modern daha işlevsel hale getiriyoruz. 27 kilometre sahilimizi de bisiklet yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, spor alanları, yürüyüş alanlarıyla bir cazibe bölgesi haline getiriyoruz. Sahilimizde bir de marinanın yer almasıyla birlikte bu bölgeye ticari hareketlilik getiriyoruz. Alana koyacağımız kuş gözlem kuleleriyle dünya çapında doğa fotoğrafçılarının ilgisi Menemen'de olacak ve foto safari düzenleyeceğiz. Projemizle çevreyi ve doğayı koruduğumuz gibi, turizmi de başlatacağız. Arkadaşlar burası çok önemli; Miami sahilleri Menemen'de olacak dersem abartmış olmam. Bilinmesini isterim ki bu alan Menemen Belediyesi'ne yılda 700 milyon lira ila 1 milyar lira arası müthiş bir kaynak yaratacak.

ESNAF KART GELİYOR

Sosyal Belediyeciliğin birçok başarılı örneğini sergileyen Menemen Belediyemiz şimdi de 'Esnaf Kart' projesini hayata geçiriyor. Sosyal hizmetler birimizin tüm sosyal yardımları dağıtımını bu kart ile gerçekleştirecek. Böylece ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı olduğu ürünü alma özgüveni sağlanacak. Bu çalışmayla hem vatandaşımıza hem de esnaflarımıza katkı sağlayacağız.

SOSYAL DESTEKLER ARTARAK SÜRECEK

Menemen'imizi yönettiğimiz üç yıl boyunca hiçbir vatandaşımız geride kalmasın istedik. Bu isteğimiz, biliyoruz ki bizi biz yapıyor ve bizi gerçek bir aile haline getiriyor. İyi ki doğdun bebek paketlerimizden tutun da, evde bakım hizmetlerine kadar, büyük Menemen ailemizin yanında olduk. Sizlere Aydın Pehlivan sözü veriyorum ki, bu kentte yeni dönemimizde de kimseyi geride bırakmayacağız. Bu millete hizmet belediyesi olmayı sürdüreceğiz. O halde buraya bir müjde daha ekleyelim. Evlenecek gençlerimize de çeyiz yardımında bulunacağız.

AKVARYUM PARK

Menemenimizde yaşam kalitesini artırmak, turizmi desteklemek ve çevreye duyarlı bir kent oluşturmak için yeni bir projeden bahsetmek istiyorum: Akvaryum Projesi. Ziyaretçilerin, su altı yaşamı gözlemleyip, keyifli zaman geçireceğiz bu projemizi, mevcut Menemenspor Stadımızın bulunduğu alanda kazandıracağız. Akvaryum park projemiz, Ege'nin en büyük akvaryumu olacak ve bu bölgeye bir de yine en az bir yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracağız.

ÇAVUŞKÖY'E EĞİTİM VE KAMP ALANI

İlçemize sportif amaçlı eğitim ve kamp merkezi kazandırıyoruz. Milli takım seviyesinde inşa edeceğimiz tesisimizde, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından profesyonel kulüpler ve Menemen'imizin amatör kulüpleri birlikte antrenman yapacak ve belki de Asarlıkspor'dan Yahşelli Gençlikspor'a kadar amatör kulüplerimizin oyuncuları buralarda keşfedilecek. Bu tesisimiz sayesinde Menemen'imiz spor turizminde de kendine yer edinmiş olacak.

ZEYBEK OBASI KÜLTÜR ALANI

Telekler, doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleriyle ve misafirperver insanlarıyla öne çıkan bir bölge… Bu bölgeye modern bir kamp alanı kazandıracağız. Projemiz; mimari düzenlemesi ile Asya'dan Anadolu'ya Türklerde mesken konseptini kapsayan butik otel, hobi bahçeleri, atçılık ve okçuluk gibi birçok temayı içeriyor. Ayrıca bu tesisimizde uluslararası etkinlikler ve rahvan atçılığa dair çalışmalar yapacağız. İlçemizin konaklama ihtiyacını giderecek, turizm potansiyelini artıracak bu tesisimiz Menemen'imize çok yakışacak.

ÇUKURKÖY DOĞA EVLERİ

Menemen'imize değer katacak, konaklama ihtiyacını giderecek bir diğer tesisimizi de Çukurköy'e kazandırıyoruz. Bu bölgemize de minimalist yaşam felsefesi ve sadelik ana temasıyla tasarımı yapılan bir alan kazandırıyoruz. Genellikle doğa ile iç içe bir yaşam sürmek isteyenlerin tercih edeceği bu tesisimiz, hem belediyemize hem de hemşehrimize gelir sağlarken, turizme de katkı sunacak.

SİNEMANIN GÖZÜ GÖLPARK'TA OLACAK

İlçenin önemli bir dinlenme ve eğlence noktası olan Gölpark Sosyal Tesislerimizin, kültürel ve ekonomik potansiyelini daha da artırmak adına Film Platosu Projemizi ekliyoruz. Film platomuzu klipten moda çekimine, filmlerden dizi çekimlerine, mobilyadan tekstile, mutfaktan mücevhere kadar her türlü ürün tanıtımları için gerekli olan her detayı düşünerek inşa edeceğiz. Film platosu projemizle Türkiye'nin ve dünyanın en iyi sanatçılarını Menemen'e getirmiş olacağız ağırlayacağız. Platomuz bir de konukevi barındırarak konaklama imkanı sunacak.

KENT AFET GÖNÜLLÜ ALANI

Hepimizin malumu olduğu üzere, afetler maalesef her zaman beklenmedik bir şekilde yaşamımıza girebiliyor ve büyük zararlara yol açabiliyor. Bu nedenle, kentimizin afetlere karşı daha hazırlıklı olması için bir adım atmaya karar vererek; Kent Afet Gönüllü Alanı projemizi hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında, Menemen Belediye Arama Kurtarma Ekibimizin ve afet gönüllülerimizin ana binası ve araçlarının bulunmasının yanı sıra; belirlenen uygun bir alanda afet tatbikatları, eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyeceğiz.

SUYUN EN KEYİFLİ HALİ; AQUA PARK

Suyun en neşe dolu hali bizlerle olacak. Kentimizi daha eğlenceli, daha canlı ve daha çekici bir yer haline getirmek amacıyla Seyrek'te Aqua Park projemizi kazandırıyoruz. 110 bin metrekarelik alanda yapacağımız çalışmayla turizm potansiyelimiz daha da güçlenecek ve bölgenin en büyük su oyun parkı Menemen'de olacak.

GÖZÜMÜZ KÖRFEZDE

Tarımda verimli ovaları ve sahiliyle Menemen'i havadan görmek ne güzel olur değil mi sevgili arkadaşlar? Hele bunu bir de İzmir Körfezi ile taçlandırmak… Biz de çok güzel olacağını düşündük ve bunu sağlamak için Menemen'ime Seyrek'te "Gözümüz körfezde" ismiyle tabir'i caizse bir London Eye kazandırıyoruz. Bu dev dönme dolap, değil İzmir'in, değil Türkiye'nin, dünyanın en büyüğü olacak. Buraya ayrıca Açıkhava arabalı sinema kazandıracağız.

MACERA PARKI KURUYORUZ

Yahşelli'de 110 bin metrekare alanı kapsayan devlet ormanını, girişimlerimiz sonucu Menemen'imize kazandırmıştık. Bu bölgeden hemşehrilerimizin yararlanması için mesire alanı ve macera parkı kuracağız. Sadece çocuklarımız değil, yetişkinlerimizin de heyecanlı anlar yaşayacağı macera parkımız, eminim ki Menemen dışından da büyük ilgi görecek.

DÖRT YENİ GENÇLİK MERKEZİ KAZANDIRIYORUZ

Emiralem ve Asarlık Gençlik Merkezlerimiz, Menemen'e çok yakıştı. "Peki bunlar bize yeter mi?" dedik ve yetmeyeceğini gördüğümüz anda gençlerimiz için bir kez daha kolları sıvadık. Seyrek, Maltepe, Türkelli ve Koyundere Gençlik Merkezlerimiz, dev birer tesis olarak gençlerimizi ağırlayacak.

ENGELSİZ BİR MENEMEN…

Hepimiz birer engelli adayıyız. Son 20 yılda iktidarımız tarafından engellilerimiz için kamuda istihdam, anayasal haklar ve birçok müjdenin, Menemen'de de bir izdüşümü olsun istedik. Bu sebeple ilçemize engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız. Özel çocuklarımız için en modern tedavi ve rehalibitasyon imkanlarının yer alacağı tesisimiz, çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Ayrıca bilhassa altını çizerek söylüyorum ki bu tesisimizin içinde Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılımını kolaylaştırmak, ebeveynlerin bakım yükünü hafifletmek adına mola evi projesini hayata geçiriyoruz. Böylece bankaya, alışverişe ya da başka bir ihtiyacını gidermeye gidecek aileler için hanesindeki engelli kardeşimizi, evladımızı ya da büyüğümüzü kendi aracımızla gelip alacağız, ağırlayacağız ve sonrasında geri getireceğiz.

HUZUREVİMİZ GELİYOR

Menemen nüfusu her ne kadar dinamik bir nüfus olsa da yaşlılarımız başımızın tacı. Yalnız yaşayan yaşlılarımızın bakım ve sosyalleşmelerini kolaylaştırmak, onlara keyifli anlar sunabilmek için ilçemize bir de huzurevi kazandıracağız.

ÇINARLARIMIZI GÜN GÖRMÜŞLER TESİSİNDE BULUŞTURACAĞIZ

Gün görmüşlerimize yönelik ayrıca bir sosyal tesis daha kazandırıyoruz. Yaşlılarımızın bir araya gelerek keyifle vakit geçirebileceği, sosyal etkinlikler düzenlenebileceği bu tesis; spor yapma alanları, yürüyüş parkurları, kitap okuma ve dinlenme salonları gibi çeşitli aktiviteler sunacak.

BAŞKANA SOR

Başkana Sor projemiz, vatandaşlarımızın Menemen'e dair talep, dilek ve hatta hayallerini doğrudan en üst makama sorabilecekleri bir uygulama. Çağrı merkezimizde başlattığımız hızlı çözümümüzü daha da öteye taşıyacak bu uygulamaya gelecek tüm başvurular, en hızlı şekilde cevaplandırılacak ve iletişim en üst seviyeye çıkarılacak.

PATİ PARK

Menemen'de her canlıyı sevdiğimizi her zaman söylüyoruz. Mevcut geçici hayvan bakımevimizin dışında, Ulukent'e Pati Park kazandırıyoruz. Bu alan hem veterinerlik hizmetlerinin verileceği bir sağlık alanı, hem bir oyun alanı hem de bir konaklama alanı olacak. Bu kentte sadece insanlar değil, can dostlarımız da mutlu olacak. Ayrıca hazır can dostlara değinmişken; tarım vaatlerinde bahsettiğim hayvan yemi fabrikamızda, gerek geçici bakımevimizdeki sokak hayvanlarımız, gerekse de evlerimizdeki can dostlar için uygun fiyata besin değeri yüksek, kaliteli mama üreteceğimizin müjdesini de buradan vermek isterim.

MENEMEN'E YAKIŞAN STADYUM YAPILACAK

Biraz önce stadın yerine akvaryum yapacağımızı söyledikten sonra 'Mevcut stat ne olacak?' diye düşündüğünüzü görür gibiyim. O zaman müjdesini vereyim; Yeni stadımızı Ulukent'imizde Caner Ok tesislerimizin bulunduğu alanda inşa edeceğiz. Adını da 100. Yıl Atatürk Stadı koyacağız. İnanıyorum ki butik stadımızda Menemensporumuzun zaferlerini hep birlikte izleyeceğiz. Bu stadımızın alt kısmına da Çömlek Köyü ve Toprak Sanatları Atölyesi kuracağız. Çömlek Köyü, ziyaretçilere geleneksel çömlekçilik tekniklerini öğretecek, el işçiliği ile üretilen ürünlerin sergilendiği bir pazar alanı sunacak ve toprak sanatlarıyla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu işe gönül veren kıymetli ustalarımızı da tek çatı altında toplayacağız. Yeter mi? Yetmez. Aynı noktada bir müjdemiz de gençlik merkezimiz olacak. 2 bin kişilik spor salonu barındıracak tesisimiz, profesyonel müsabakaların yanında, basketbol, voleybol ve olimpik branşların eğitimi için adeta bir üs olacak.

3 YILDA İZMİR'İN EN GÜZELİ YAPACAĞIZ

"Belki siz dinlerken yoruldunuz ama biz projelerimizi yaparken bugüne dek hiç yorulmadık ve yarın da yorulmayacağız. İzmir'in yıllarca unutulmuş, dışarıda tutulmuş yalnız ve güzel ilçesi Menemen için vakit parlama vakti. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bahsettiğim projeler üstüne çalışırken, İzmir'in geleceğinin Menemen'de olduğu bilinciyle hareket ettik. Bugün karşınızda geleceğe dair ne anlattıysam, en büyük teminatım 3 yılda yaptığımız eserlerdir. Siyasi dille vurgulayacak olursak, bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Yaptıklarımız bizim fragmanımızdı. Şimdi artık 31 Mart'tan sonra şehirciliğin altın portakalını, Oscar'ını alacağımız esas filmimiz başlayacak. Yeni dönemde her açıdan daha donanımlı bir Menemen ve Menemenliler olacak. Beni tanıyanlarınız bilir ki sözüm kırmızı çizgimdir. Buradan açık ve net Aydın Pehlivan sözü veriyorum; Yeni projelerimizle Menemen'i 3 yılda İzmir'in, 5 yılda Türkiye'nin en güzel, en görsel, en yaşanabilir, en tercih edilen, en hayranlıkla bakılan ilçesi haline getireceğiz. Çünkü Menemen ve Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor."