PKK’nın dağa kaçırdığı Özkan Aydın’ın kardeşi Hamza: Tayyip dedemi çok seviyorum

Diyarbakır'da DEM Parti İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan oğlu Özkan için mücadele eden Süleyman Aydın'ın dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle görüntülü yaptığı görüşme sırasında 'Hamza' ismini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyona çıktığında ya da şehirde bir yerde Erdoğan'ın resmini gördüğünde 'Dede' diye seslenen küçük Hamza, "Tayyip dedemi çok seviyorum" diyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir buçuk yıl önce kente yaptığı ziyaret sırasında yanına gelen Hamza'yı yüz yüze ilk kez görmüş ve sevmişti.Oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten baba Süleyman Aydın, "DEM önünde dağa kaçırılan oğlum için mücadele ederken bir oğlum daha oldu. Dört yıl önce dünyaya gelen oğluma Sayın Cumhurbaşkanımız Hamza ismini verdi. Evde televizyonda Cumhurbaşkanımızı gördüğünde ya da şehirde bir yerde resmiyle karşılaştığında çok heyecanlanıyor.Son olarak Diyarbakır'da gezintiye çıktığımız Hamza, Cumhurbaşkanımızın seçim nedeniyle billboardlara asılan resmini gördü. Hamza elimi bırakıp billboarda doğru koşarak 'Tayyip dede' diyerek sevgisini gösterdi. Ben de o anı ölümsüzleştirmek için fotoğrafladım" ifadelerini kullandı.