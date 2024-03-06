Turizmden sanata, bilimden sanayiye, 100 proje ile Düzce’nin geleceğine yatırım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Göreve geldikten sonra Düzce'nin birçok problemini çözüme kavuşturdu. 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığına aday gösterildiği günden itibaren seçim vaadi olarak vatandaşlara anlattığı projelerin hepsini göreve geldiği ilk andan itibaren sıkı çalışarak 5 yılda tamamladı.
TURİZİMDE MARKA ŞEHİR OLMAYA ADAY
Düzce'nin tarihi, doğal güzellikleri ve insan kaynağı ile çok yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu, ancak bugüne kadar turizm pastasından yeterince pay alamadığını belirterek, "Düzce'nin ulusal ve uluslararası turizmde butik bir şehir olması için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Özlü, hedeflerini "haftalık 10- 15 bin turist çekmek" olarak açıkladı. Özlü 'nün açıkladığı projeler şu şekilde
5 YILDIZLI MARKA OTELLER
Düzce'ye öncelikli olarak turistlerin konaklamasını sağlamak için birkaç marka otel kazandırılacak. Buralar büyük kongre ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecek.
TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER
Kazıların devam ettiği Konuralp Antik Şehri, Aydınşehir Şelaleleri, Topuk'tan Odayeri'ne kadar yaylaları, Akçakoca cazibe merkezi haline gelecek. Düzce'de, doğa sporları tutkunlarını şehre çekmek için de planlama yapılıyor. Melen Çayı'nda rafting, Kaynaşlı'da off -road yapma imkanı bulunurken, birçok doğa yürüyüş parkurunun da açılması gündemde.
ATLI SPOR
At yetiştiriciliği alanında önemli bir merkez olan Düzce'de, yakın zamanda Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle 100 dönüm arazi üzerine kurulacak Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübünün temelleri atıldı. Burada at tutkunlarına hizmet verilecek.
MUTFAK SANATLARI MERKEZİ
Bölgedeki demografik yapı mutfağa da yansıyor. Bunun için mutfak Sanatları Merkezi açıldı.
"TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜZCE İÇİN 100 PROJE"
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 'nün yeni dönem için hazırladığı ve teşkilattan tam not alan 100 projesini sıraladı. İşte o projeler;
1-DÜZCE 2053 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
2-KONURALP ANTİK KENT KAZILARI
3-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP
4-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 1. ETAP
5-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP
6-İÇME SUYU ANA HATTI VE ARITMA TESİSİ
7-ŞEHİR ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ
8-ESKİ SU SAYAÇLARINI DEĞİŞTİRME PROJESİ
9-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 1. ETAP
10-MİLLET BAHÇESİ-2 PROJESİ
11-ANIT ESER PROJESİ
12-AYDINPINAR TURİZM PROJESİ
13-KORUGÖL TURİZM PROJESİ
14-BASMACILAR ÇARŞISI
15-İSTANBUL CADDESİ KÜTÜPHANESİ PROJESİ
16-İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
17-GÜNEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ
18-KUZEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ
19-KİREMİTOCAĞI GENÇLİK KAMPÜSÜ
20-MELEN BOYU ÇEVREYOLU
21-KUZEY ŞEHİR MEZARLIĞI
22-HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE
23-GES ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ
24-AKÇAKOCA KÜTÜPHANESİ PROJESİ
25-ALZHEİMER BAKIM MERKEZİ
26-DÜZCE MOBİLYA KENT
27-TUHAFİYECİLER KAPALI PAZARYERİ
28-DÜZCE DEPREM MASTER PLANI
29-KATI ATIK TESİSİ 2. ETAP
30-ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
31-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 2. VE 3. ETAP
32-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE ALTYAPI YAPILMASI
33-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 2. ETAP
34-KENT ESTETİĞİ PROJESİ 2. ETAP
35-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
36-SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ
37-DÜZCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
38-DÜZCE TIR PARKI VE LOJİSTİK MERKEZİ
39-EVSEL ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA
40-ÇÖP VAHŞİ DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU
41-ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN YENİLENMESİ
42-YENİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARI
43-ÇOCUK DOSTU DÜZCE PROJESİ
44-ÖĞRENCİ DOSTU DÜZCE PROJESİ
45-KADIN DOSTU DÜZCE PROJESİ
46-YENİ BULVARLARIN İNŞAASI
47-METEK MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ
48-ŞEREFİYE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
49-KONURALP ANTİK TİYATROSU RESTORASYONU
50-KONURALP KÜLTÜR MERKEZİ
51-YENİ KONURALP MÜZESİ
52-KONURALP YENİ MERKEZ CAMİİ
53-YENİ HAL BİNASI PROJESİ
54-İMAR UYGULAMALARINI HIZLANDIRMA
55-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP
56-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP
57-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP
58-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP
59-ADALET KAMPÜSÜ
60-SAĞLIK KAMPÜSÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
61-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ
62-ASAR SUYU DEĞERLER GENÇLİK MERKEZİ "DİYANETLE"
63-ŞEHİR İÇİ DERELERİN ISLAHI
64-YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI
65-KÜÇÜK MELEN HES PROJELERİ
66-YER OLAN HER MAHALLEYE PARK VE SPOR ALANLARI
67-KAVŞAK, REFÜJ VE CEHPE DÜZENLEMELERİ
68-BİSİKLET YOLLARI
69-DÜZCE KONURALP GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ
70-MUNCURLU PARK PROJESİ
71-ATA TOHUMU PROJESİ
72-BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (YEDAM)
73-65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE 5 METREKÜP SU BİZDEN
74-BİLİM AKADEMİSİ GÖNÜLLÜ GENÇLER PROJESİ
75-DÜZCE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PROJESİ
76-DÜZCE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI
77-VİZYON KONFERANSLARI
78-ŞEHİR STANDARTLARI VE ŞEHİR KİMLİĞİ
79-KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMA PROJESİ
80-KIZILAY MEYDANI PROJESİ
81-ŞEHİR KONFORUNDA KÖYLER PROJESİ
82-TARIM MÜZESİ
83-ATATÜRK BULVARI AKILLI OTOPARKI
84-VALİLİK BİNASI KARŞISI AKILLI OTOPARKI
85-ŞEREFİYE MAHALLESİ AKILLI OTOPARKI
86-ASAR DERESİ AKILLI OTOPARKI
87-DÜZCE AVM PROJESİ
88-TOKUŞLAR VE HAMİDİYE MAHALLE KONAKLARI
89-BAHÇEŞEHİR KENT ORMANI PROJESİ
90-BAHÇEŞEHİR KÜTÜPHANESİ
91-5 YILDIZLI MARKA OTEL
92-GÖKÇE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
93-MAMURE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
94-OTLUOĞLU MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
95-OZANLAR MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
96-KİRAZLI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
97-ÇERKEZ TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
98-AKYAZI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
99-BÜYÜK CAMİ MEYDANI REKREASYON PROJESİ
100-MODERN ET KOMBİNASI PROJESİ