Turizmden sanata, bilimden sanayiye, 100 proje ile Düzce’nin geleceğine yatırım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Göreve geldikten sonra Düzce'nin birçok problemini çözüme kavuşturdu. 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığına aday gösterildiği günden itibaren seçim vaadi olarak vatandaşlara anlattığı projelerin hepsini göreve geldiği ilk andan itibaren sıkı çalışarak 5 yılda tamamladı.

TURİZİMDE MARKA ŞEHİR OLMAYA ADAY

Düzce'nin tarihi, doğal güzellikleri ve insan kaynağı ile çok yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu, ancak bugüne kadar turizm pastasından yeterince pay alamadığını belirterek, "Düzce'nin ulusal ve uluslararası turizmde butik bir şehir olması için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Özlü, hedeflerini "haftalık 10- 15 bin turist çekmek" olarak açıkladı. Özlü 'nün açıkladığı projeler şu şekilde

5 YILDIZLI MARKA OTELLER

Düzce'ye öncelikli olarak turistlerin konaklamasını sağlamak için birkaç marka otel kazandırılacak. Buralar büyük kongre ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecek.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Kazıların devam ettiği Konuralp Antik Şehri, Aydınşehir Şelaleleri, Topuk'tan Odayeri'ne kadar yaylaları, Akçakoca cazibe merkezi haline gelecek. Düzce'de, doğa sporları tutkunlarını şehre çekmek için de planlama yapılıyor. Melen Çayı'nda rafting, Kaynaşlı'da off -road yapma imkanı bulunurken, birçok doğa yürüyüş parkurunun da açılması gündemde.

ATLI SPOR

At yetiştiriciliği alanında önemli bir merkez olan Düzce'de, yakın zamanda Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle 100 dönüm arazi üzerine kurulacak Düzce Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübünün temelleri atıldı. Burada at tutkunlarına hizmet verilecek.

MUTFAK SANATLARI MERKEZİ

Bölgedeki demografik yapı mutfağa da yansıyor. Bunun için mutfak Sanatları Merkezi açıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜZCE İÇİN 100 PROJE"

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 'nün yeni dönem için hazırladığı ve teşkilattan tam not alan 100 projesini sıraladı. İşte o projeler;

1-DÜZCE 2053 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

2-KONURALP ANTİK KENT KAZILARI

3-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP

4-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 1. ETAP

5-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP

6-İÇME SUYU ANA HATTI VE ARITMA TESİSİ

7-ŞEHİR ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ

8-ESKİ SU SAYAÇLARINI DEĞİŞTİRME PROJESİ

9-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 1. ETAP

10-MİLLET BAHÇESİ-2 PROJESİ

11-ANIT ESER PROJESİ

12-AYDINPINAR TURİZM PROJESİ

13-KORUGÖL TURİZM PROJESİ

14-BASMACILAR ÇARŞISI

15-İSTANBUL CADDESİ KÜTÜPHANESİ PROJESİ

16-İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

17-GÜNEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

18-KUZEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

19-KİREMİTOCAĞI GENÇLİK KAMPÜSÜ

20-MELEN BOYU ÇEVREYOLU

21-KUZEY ŞEHİR MEZARLIĞI

22-HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

23-GES ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ

24-AKÇAKOCA KÜTÜPHANESİ PROJESİ

25-ALZHEİMER BAKIM MERKEZİ

26-DÜZCE MOBİLYA KENT

27-TUHAFİYECİLER KAPALI PAZARYERİ

28-DÜZCE DEPREM MASTER PLANI

29-KATI ATIK TESİSİ 2. ETAP

30-ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

31-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 2. VE 3. ETAP

32-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE ALTYAPI YAPILMASI

33-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 2. ETAP

34-KENT ESTETİĞİ PROJESİ 2. ETAP

35-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

36-SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

37-DÜZCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

38-DÜZCE TIR PARKI VE LOJİSTİK MERKEZİ

39-EVSEL ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA

40-ÇÖP VAHŞİ DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU

41-ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN YENİLENMESİ

42-YENİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARI

43-ÇOCUK DOSTU DÜZCE PROJESİ

44-ÖĞRENCİ DOSTU DÜZCE PROJESİ

45-KADIN DOSTU DÜZCE PROJESİ

46-YENİ BULVARLARIN İNŞAASI

47-METEK MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ

48-ŞEREFİYE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

49-KONURALP ANTİK TİYATROSU RESTORASYONU

50-KONURALP KÜLTÜR MERKEZİ

51-YENİ KONURALP MÜZESİ

52-KONURALP YENİ MERKEZ CAMİİ

53-YENİ HAL BİNASI PROJESİ

54-İMAR UYGULAMALARINI HIZLANDIRMA

55-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP

56-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP

57-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP

58-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP

59-ADALET KAMPÜSÜ

60-SAĞLIK KAMPÜSÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

61-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ

62-ASAR SUYU DEĞERLER GENÇLİK MERKEZİ "DİYANETLE"

63-ŞEHİR İÇİ DERELERİN ISLAHI

64-YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI

65-KÜÇÜK MELEN HES PROJELERİ

66-YER OLAN HER MAHALLEYE PARK VE SPOR ALANLARI

67-KAVŞAK, REFÜJ VE CEHPE DÜZENLEMELERİ

68-BİSİKLET YOLLARI

69-DÜZCE KONURALP GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ

70-MUNCURLU PARK PROJESİ

71-ATA TOHUMU PROJESİ

72-BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (YEDAM)

73-65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE 5 METREKÜP SU BİZDEN

74-BİLİM AKADEMİSİ GÖNÜLLÜ GENÇLER PROJESİ

75-DÜZCE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PROJESİ

76-DÜZCE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI

77-VİZYON KONFERANSLARI

78-ŞEHİR STANDARTLARI VE ŞEHİR KİMLİĞİ

79-KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMA PROJESİ

80-KIZILAY MEYDANI PROJESİ

81-ŞEHİR KONFORUNDA KÖYLER PROJESİ

82-TARIM MÜZESİ

83-ATATÜRK BULVARI AKILLI OTOPARKI

84-VALİLİK BİNASI KARŞISI AKILLI OTOPARKI

85-ŞEREFİYE MAHALLESİ AKILLI OTOPARKI

86-ASAR DERESİ AKILLI OTOPARKI

87-DÜZCE AVM PROJESİ

88-TOKUŞLAR VE HAMİDİYE MAHALLE KONAKLARI

89-BAHÇEŞEHİR KENT ORMANI PROJESİ

90-BAHÇEŞEHİR KÜTÜPHANESİ

91-5 YILDIZLI MARKA OTEL

92-GÖKÇE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

93-MAMURE MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

94-OTLUOĞLU MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

95-OZANLAR MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

96-KİRAZLI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

97-ÇERKEZ TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

98-AKYAZI MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

99-BÜYÜK CAMİ MEYDANI REKREASYON PROJESİ

100-MODERN ET KOMBİNASI PROJESİ