Uzmanlar uyardı! Bu deprem hattı yakından izlenmeli

Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ve çevresinde yıkım ve hasar olmazken, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binanın ikinci katından panik halinde atlayan İsmail Toygar (27) hayatını kaybetti.Depremle ilgili konuşan uzmanlar, kırılmanın yaşandığı Gönen fayında gerilim olduğuna dikkat çekti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, aynı fay zonu üzerinde 12-13 aktif fay olduğunu belirterek, "Tarihsel anlamda 250-300 yılda bir burada büyük deprem olduğunu görüyoruz. Arada bu büyüklükte bir deprem hat için kaçınılmaz olabiliyor" dedi.Aynı üniversiteden Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden de deprem sonrası hiçbir artçı sarsıntının olmamasının ilginç olduğunu belirterek, "Bu alanın çok yakından izlenmesi gerekiyor" dedi.