Yıkım kafasının başkan adayları

CHP'nin kentsel dönüşüme karşı dava açan ve eylem yapan sembol isimleri, belediye başkan adayı olarak belirlendi. Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı çıkan Lütfü Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İstanbul'da CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, ilçe başkanlığı döneminde ilçedeki kentsel dönüşüme karşı mahkemeye başvurdu. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen ise CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Bu şube, kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerle birlikte defalarca dava açtı.CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı adına dava açan İnan Güney, İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olduğu dönemde Okmeydanı Dönüşüm Projesi'nin iptali için mahkemeye başvurdu. CHP'li vekil Yüksel Mansur Kılınç ise bölgenin 'riskli alan' ilan edildiği kararı Danıştay'a taşıdı. İptal davaları nedeniyle 10 yıl ertelenen proje; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nca Fetihtepe 3550 ada 1. etapta 5 Kasım 2022'de başlatılabildi.Okmeydanı'nda riskli alan ilan edilen bölgedeki Van Blokları'nın dönüşümü de 2020'de tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 2012'de hazırlanan Örnektepe Dönüşüm Projesi de iptal davaları nedeniyle gecikti. 16 bin metrekare alanda 398 konut, 20 dükkân, cami ve sosyal tesis inşaatı, Ekim 2022'de hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.CHP Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen'in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını durdurmak için birçok davalar açtı. TMMOB Şehir Plancıları Odası; kentsel dönüşümün iptali için Esenler'de 2, Gaziosmanpaşa'da 7, Tuzla'da 2 ve Beyoğlu'nda 2 olmak üzere toplam 13 dava açtı.İptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi. Esin Köymen, TMMOB Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde 2 dönem yönetim kurulu sekreterliği, 2 dönem başkanlık ve 3 dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.Yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş, 14 Mayıs 2019'da Emek Mahallesi kentsel dönüşüm projesine karşı yapılan eyleme katılarak, "Emek'in kentsel dönüşümle ilgili problemi var. 5 yıldır bu sakız habire çiğneniyor" dedi. Asrın felaketinde Emek Mahallesi'nde 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı.Esenler'deki 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava açmıştıEsenler: İBB 5, Meclis Üyesi Ülkü Sakalar 3, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1, toplam 9 dava. Gaziosmanpaşa: CHP'li meclis üyeleri 9 dava. Tuzla: İBB 4, CHP Meclis üyeleri 4, toplam 8 dava. Beyoğlu: CHP'li vekil Mansur Kılınç 2, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı 5, toplam 7 dava. Üsküdar: CHP Meclis üyesi Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi, eski CHP Sancaktepe İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam 10 dava.