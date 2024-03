AK Partili aday Mehmet Yarka projelerini açıkladı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi parti adayları projeleri ile saha çıkmaya başladı. Bu kapsamda AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, projeleri için lansman toplantısı düzenledi. Düzenlenen lansman toplantısına AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, parti yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka; "5 yıldır bu şehrin her mahallesinde, her sokağındayız. Türkiye yüzyılında yeniden huzur, istikrara daha fazla istihdam vizyonuyla harekete geçmek için birlikte çalışacağız. Türkiye yüzyılında Ortadoğu'nun öncü şehri, güvenli, huzurlu, ekonomik kalkınmanın merkezi Şırnak hedefi için, canla başla çalışmaya devam edeceği. Bu şehrin her mahallesinde, yavrularımızın, annelerimizin, güven işçinde yaşadığı huzurlu yuvalar için, ailelerimizin refah içerisinde hayatlarını sürdürdüğü zengin bir ekonomi için koşacağız. Bugün birlikte, Şırnak'ımızın gelecek 5 yılını hatta 100 yılını belirleyecek büyük adımları konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Özverisizliği değil, özveriyi konuşacağız. Umutsuzluğu değil, umudu konuşacağız. Yeniden huzur, istikrar daha fazla istihdam için Şırnak zamanı diyeceğiz. Yoğun bakımdan çıkan bir şehrin yürümesinin hatta koşmasının ayak sesleri için kutlu bir yola çıkacağız" dedi.

Başkan Yarka; "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi nereden nereye geldik. O yıkılmış şehri imar etmek hiçte kolay değil. Çoğu zaman çöz yaşı döktüğüm zamanlar olmuştur. Çünkü ağır bir yükün altına girmiştim. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin bizlere desteği ile Şırnak'ımıza pozitif ayrımcılığı Şırnak'a getirdik. Bizden önce bu memlekete çivi çakılmamış. İdeolojik siyasetin defterini pabucunu, dama attık. Hizmet siyasetini başlattık. Ama hizmet siyasetin başlatırken bunu vatandaşımıza göstermemiz lazım. Biz ikinci sınıf vatandaş değiliz. Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi hizmeti herkesin ayağına götüreceksiniz. Biz bu hizmetleri yaparken, kimsenin fikrini zikrini sormadık. O mudur? Bu mudur diye sormadık. Yaratılanı yaratanda ötürü seviyoruz. Bize oy vermedi diye hizmet götürmemişliğimiz yok. Biz bu hizmet siyasetimizde eksik kalan projelerimizi, bu ikinci dönemimizde milletvekilimiz ve il başkanımızla tamamlayacağız. Yaptıklarımızın karşılığına alacağız. Yüksek bir oy ile seçileceğiz.

Göreceksiniz. Bugü,n DEM partisine gönül veren kardeşlerimiz bile 'Başkanım senden iyisi yok' diyor. Benden iyisi yok tamamda DEM Partililerde iyi şartlarda yaşamak istiyor. Bizim bir Batmanlıdan, Diyarbakırlıdan, Kayserili 'den ne eksiğimiz var. Vallahi ben kendimi onlarla değiştirmem. Irka gelirse Kürt'üm, Kürtoğlu Kürt'üm. Bunu her yerde de söylüyorum. Bugün Kürt eksik hizmet alacak diye bir şey yok. Hatta alacağımız var. Çünkü geçmişte bir şey alamamışız. Bu eksiklikleri de iman dolu Cumhurbaşkanımız var. Bunları görüyor ve veriyor" dedi.

Şırnak halkının tüm hizmetlere ulaşması için herşeyi yapacaklarını ifade eden Başkan Adayı Yarka; "seçime 25 gün kaldı. Kadınlarımıza, gençlerimize çok önem veriyorum. Bizler geçmişte çamurlu yollarda, sobalı evlerde yaşayabiliyorduk. Ama şuanki gençlerimiz daha güzel bir gelecek istiyor. Onları bu geleceği sunmak için elimizden geleni yapmalıyız. Onun içinde çok çalışmalıyız. Dünü gördük. Bugünü yaşıyoruz ve geleceği hayal edin. Nasıl bir Şırnak kuracağımızı hayal edin. Güzel projelerimiz var. Bizim hizmet siyasetimiz 'Türkiye yüzyılı gerçek belediyecilik' yapacağız. Oy vermek sizden, hizmet ve üretmek bizden" dedi.

Başkan Yarka daha sonra hazırlamış olduğu 30 projenin tanıtımını gerçekleştirdi. İşte AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'nın projeleri;

YENİ İSALE HATTI;

Mevsim şartlarına bağlı olarak Şırnak'ın yaşanan su sorunu çözmek için 25 yıllık su ihtiyacını karşılayacak iki farklı kaynak üzerinden yeni isale projesi hayata geçirilecek.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Belediyenin artan enerji ihtiyacını karşılayarak su, ulaşım ve daha bir çok hizmet daha uygun maliyet ile sunulacak.

KATI ATIK PROJESİ

katı atıkların ayrıştırılması, dönüştürülmesi sağlanacak, çevre kirliliğinin önüne geçilerek belediyeye ek gelir sağlanacak.

ÜNİVERSİTE YAN YOL-ÜST GEÇİT PROJESİ

Şırnak Üniversitesi girişinde trafik akışını düzenleyerek, yayaların güvenliliğini ve şehre estetik bir görünüm kazandırmak için üst geçit projesini hayata geçirecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Vatandaşlardan gelen taleplere göre şehrin belirli noktalarında kentsel dönüşümler yapılacak. Şırnak'I afetlere karşı güçlendirilecek, estetik bir görünüm kazandırılacak.

KUZEY ÇEVRE YOLU

Şırnak'In kuzey ve Doğu yol bağlantıları birbirine bağlanacak. Bölgede arazisi olan vatandaşların ulaşımı kolaylaştırılacak.

YENİ REVİZYON İMAR PLANI

Belediye İmar planında revizyon yapılacak, vatandaşların imardan kaynaklı mağduriyetleri gideriliecek.

İMAR VE YENİ YOL ALT YAPI

Şırnak'ın imar planı yapılan bölgelerinde altyapı, su, elektrik ve internet altyapıları tamamlanacak, yerleşim için uygun hale getirilecek.

ŞIRNAKMES

Şırnak'ta işsizliği bitirmek ve ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan projelerden biri Şırnak Meslek Akademisi. Bu akademi sayesinde, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanlar yetiştirilecek.

SEBZE HALİ VE KENT PAZARI

Vatandaşların daha uygun fiyatla aracısız bir şekilde sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabileceği, ürettiği ürünleri satabileceği bir alan oluşturulacak.

KATLI OTO PARK

Şırnak'ın en büyük sorunlarından biri olan park sorununa çözüm bulmak için Şırnak'ın ilk ve tek katlı otoparkı yapılacak.

YENİ MEZARLIKLAR

Şırnak'ın iki farklı yerinde mezarlık inşa edeceğiz.

HAYVAN BARINAĞI

Son dönemlerde yaşanan sokak köpekleri vakalarını en az indirmek ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi kuracağız.

DAMAT EVİ

Şırnak Kültüründe önemli bir yeri olan düğünlerin vazgeçilmez eğlencesi damat eğlencesi için yöresel mimari baz alınarak damat evleri inşaa edilecek.

DÜĞÜN SALONLARI

Şırnak Kültüründe önemli bir yeri olan düğünlerin her mevsim yapılabilmesi için düğün salonları inşa edeceğiz.

CUDİ DAĞI SEFNE KÜLLİYESİ

Hz. Nuh'un Gemisinin karaya oturduğu Cudi Dağı Sefine bölgesinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek, içerisinde ibadethane, sosyal tesis ve dinlenme alanları olan CUDİ DAĞI SEFİNE KÜLLİYESİ inşaa edilecek.

KÜLTÜR SANAT VE GENÇLİK FESTİVALLERİ

İnanç turizmi, kültürel ve sanatsal yönleriyle Şırnak'ın tanıtımına katkı sağlayacak ve gençlerin taleplerine cevap verecek şekilde ulusal ve uluslararası festivaller yapılacak.

ÜCRETSİZ KREŞ

2-6 yaş arası okula gitmeyen çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri, eğitim alabilecekleri kreş projesi hayata geçirilecek.

KADIN TAZİYE EVLERİ

Şehrin uygun noktalarında kadınların taziyeleri kabul edebileceği kadın taziye evleri inşaa edilecek.

HOŞGELDİN BEBEK PROJESİ

Şırnak'ta doğan her bebeğin temel ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış olan bebek paketleri dağıtılacak.

KADIN GİRİŞİMCİ MERKEZİ

Kadın girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri, iş planı oluşturmaları, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilecekleri ve iş dünyasında daha fazla yer edinmeleri için kadın girişimci merkezleri kurulacak.

YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMI

İhtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların evde bakım hizmetleri gerçekleştirilecek.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecek, öğrencilerin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

SOSYAL KART

İhtiyaç sahibi vatandaşların isimlerine sosyal kartlar düzenlenecek ve bu kart ile kendi ihtiyaçlarını kendileri alabilecek.

ÇEYİZ PAKETİ

Şırnak'ta ikamet eden ve ihtiyacı olan çeyiz paketi ile destek olunacak.

HALK BULUŞMA GÜNLERİ

Düzenli olarak Şırnak Cumhuriyet Meydanında halk buluşmaları gerçekleştirilecek.

BELEDİYE SPOR TESİSLERİ

Olimpik yüzme havuzu, kapalı ve açık spor salonu, açık ve kapalı halı saha ile dinlenme tesislerinin bulunduğu spor tesisleri inşaa edilecek.

GENÇLİK KAFESİ

Gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri gençlik kafesi kurulacak.

MİLLET BAHÇESİ

Şırnaklı vatandaşların ailesi ve çocukları ile zaman geçirebilecekleri, içerisinde spor yapabilecekleri, vatandaşların ihtiyacına göre dizayn edilmiş millet bahçesi projesi hayata geçirilecek.

BUTİK PARK

Şırnaklı ailelerin oturabilecekleri bir çok noktaya butik parklar yapılacak.

Y;ÜRÜYÜŞ YOLLARI

Herkes için spor sloganıyla harekete geçen aday Mehmet Yarka, şehrin bir çok noktasında yürüyüş yolu yapacaklarını ifade etti.

Yapılan proje tanıtımından sonra Şırnak Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile toplu fotoğraf çekilmesinden sonra program sona erdi.