Bayık’ın koruması etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Süleymaniye/ Kelar sözde sorumlusu Şevger Azad Aras kod adlı Hüsnü Kümek'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Terörist Kümek, MİT'in Irak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Irak, Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu belirlenen teröristin 1999 yılında PKK'ya katıldığı, 2002-2003 arasında Abbas kod Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olduğu öğrenildi. PKK'lı Kümek'in bir dönem de Cuma kod adlı Cemil Bayık'ın özel korumalığını yaptığı öğrenildi.