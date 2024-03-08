Bakan Tekin’den baba ocağında Cumhur İttifakı adayına destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, baba ocağı Uzundere ilçesinde Cumhur İttifakı adayı seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte Uzundere'ye çıkarma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; hemşehrilerinden Cumhur İttifakı Adayı Sinan Aydın'a destek istedi.

SKM önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Tekin, "Cumhur İttifakı her yerde kendi adayları ile seçime giriyor. Uzundere'de de bir adayımız var o da Sinan Aydın'dır. Sinan benim de akrabam. Oy birliği ile kendisini başkan seçmenizi istiyorum. Türkiye'de örnek gösterilecek bir oy oranı ile başkan seçileceğine inanıyorum. Büyükşehir'de Mehmet Sekmen ağabeyimize destek istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nın iki lideri de kutlu yolda yürümeye devam ediyor. Merkezi hükümetin daha hızlı hizmet getirebilmesi için yerelde de bu desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bakan ve milletvekilleri daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayına destek istedi.