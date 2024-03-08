Başkan adayı Halil Nacar, işçilerle sabah çorbası içti, kadınlar gününü kutladı

Seçim çalışmaları gezisini devam ettiren Dr. Halil Nacar, sabahın ilk ışıkları ile birlikte Temizlik İşçileri ile bir araya gelip sabah çorbası içti, sohbet etti ve gün içerisindeki programda kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Dr. Halil Nacar,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' demiş. Başta Kıymetli Eşim Fulya Nacar olmak üzere yaşama değer katan, mücadelesi ve azmiyle nesillerimize ilham olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

SİZLERİN GAYRETİ ÇOK ÖNEMLİ

Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, "Sizlerle sabah burada mesaiye başlamaktan çok mutluyum. Sizleri emanet alacağız inşallah sizlerle birlikte Yüreğir'imizi daha iyi yerlere götüreceğiz. İnşallah seçimleri kazandığımızda Yüreğir'e yapacağımız tüm çalışmalarda sizlerin gayreti çok önemli. Benimde sizlerin yanında, arkasında olacağıma inanın. Temmuz ayında toplu sözleşme zamanı geldiğinde benim için işçinin parası alın teridir ve oturur en iyiyi yaparız hiç merak etmeyin" diye konuştu.