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Giriş Tarihi: 8.3.2024 23:41

Başkan Erdoğan açılışa telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki seçim ofisinin açılışına telefonla bağlandı

İHA
Başkan Erdoğan açılışa telefonla bağlandı

Bakan Yumaklı, Abdipaşa'daki seçim irtibat ofisinin açılışı konuşması için kürsüye çıkmaya hazırlandığı esnada telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdipaşa Beldesin'de bulunduğunu söyledi. Abdipaşalılara hitaben konuşan Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, ''Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse inşallah 31 Mart'ta da o olacaktır. 31 Mart 31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah' diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajının ardından Bakan Yumaklı, telefonla konuşmasını sürdürdü. Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir partilinin 'Nasiplisin Başkan'' söylemi ise alandakileri güldürdü.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan açılışa telefonla bağlandı
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