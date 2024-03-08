CHP’li belediyenin denize sıfır ihale kıyağı durduruldu

Marmaris Belediyesi'nin, 2019'da yaşam merkezi olarak vaat edilen denize sıfır eski hizmet binasının yıkılan yeri, ticarethane yapılması için bir firmaya 25 yıllığına yap-işlet-devret modeli ihaleyle verilmişti. Projeye Marmaris Kent Konseyi, Ekoloji Mücadele Komitesi üyeleri, İYİ Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar ve çevreci vatandaşlar tepki göstermişti. Meclis üyelerinin açtığı dava sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından bugün Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri inşaat sahasına gelerek firmanın faaliyetlerini durdurdu ve saha bulunan iş makinelerini çıkarttı.

2019 yıkılan depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan yerin ticarethane yapılması için bir firmaya 25 yıllığına yap-işlet-devret modeli ihaleyle verilmişti. Taban alanı bin 673 metrekare arsaya, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak 5 dükkân ve 78 ofis için, 25 yıl boyunca belediyeye yıllık 1 milyon TL ödenecekti.

Mahkeme Durdurulmasına Karar Vermişti

Projeye, Marmaris Kent Konseyi, Ekoloji Mücadele Komitesi üyeleri, İYİ Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar ve çevreci vatandaşlar tepki göstermişti.Meclis üyeleri Duran İlgün, Elmas Ulupınar, Süleyman Eroglu ve AK Partili Belediye Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan mahkemeye başvurarak, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiş Muğla 2. İdare Mahkemesi Marmaris Belediyesinin aldığı kararın yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.