Hıncal abi görseydi çok mutlu olurdu

022 yılı Kasım ayında vefat eden merhum gazeteci-yazar Hıncal Uluç'un ailesi, adını yaşatmak için yazarın kitaplığındaki tüm kitaplarını, Mardin Midyat'taki bir kütüphaneye bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in de onayıyla yeni açılan kütüphaneye yazarın ismi verildi.Aralarında Uluç'un kitaplığındaki kitapların da bulunduğu yaklaşık 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanede öğrenciler için ders çalışabilecekleri bir etüt salonu da hazırlandı. Yapımı tamamlanarak halıları serilen, rafları, masa, sandalye ve kitapları yerleştirilen kütüphane için açılış töreni düzenlendi. Programda, günün anısına Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç'a plaket verildi.Kaymakam Özdemir yaptığı konuşmada "Kitapları seven, okuyan, bilgili, görgülü bir insan olması onu (Hıncal Uluç) siyasette, sanatta, sporda, magazinde bilgili bir insan haline getirmiştir" dedi. Hıncal Uluç'un ağabeyi gazeteci-yazar Öcal Uluç ise, "Biz bu kütüphane ile beraber artık ben ve ailem Midyatlı olduk. Ben, vefat eden Hıncal Uluç'u burada yeniden buldum. Midyat kütüphaneler kenti haine geldi" dedi.