Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: 14 şüpheli tutuklandı

İnternet dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Ülkede faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 milyon liralık vurgunun şüphelileri, HTS ve Finansal Hesap Analizi çalışmaları sonucunda tespit edildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda delillerin toplanması amacıyla İstanbul başta olmak üzere Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 23 cep telefonu, 21 sim kart, 4 hard disk, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara el konuldu.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 17 şüpheli ise İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadelerinin ardından 17 şüpheliden 3'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. 14 şüpheli ise tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 14 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.