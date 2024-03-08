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Giriş Tarihi: 8.3.2024 19:20 Son Güncelleme: 8.3.2024 19:50

SON DAKİKA | Ukrayna lideri İstanbul'da! Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Dolmbahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kritik görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum ele alındı.

SON DAKİKA | Ukrayna lideri İstanbul’da! Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Başkan Erdoğan'dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı. Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.

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SON DAKİKA | Ukrayna lideri İstanbul'da! Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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