CHP-DEM kavgası büyüyor

Yaklaşan seçim öncesi bazı illerde ittifak yapan CHPDEM arasında yaşanan kriz büyüyor. CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Partililerle ilgili söylediği sözler üzerine paniğe kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Dil sürçmesi yaşandı" dese de Burcu Köksal, "Açık ve netim" ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ise, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz" diyerek Köksal'ı tehdit etmişti.CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Afyon'da 'Kürtler belediyeden içeri giremez' diyen adayın partisi, burada hangi yüzle sizlerden oy isteyecek? İnsan biraz utanır" dedi. Kavgaya CHP'nin fonladığı gazeteciler de girdi. Fatih Portakal, "O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı" dedi. Bu iddiasına CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap geldi: "Alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir." CHP'nin Bolu Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan'ın da geçtiğimiz günlerde "Ben DEM Partililerle bırakın işbirliği yapmayı aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum" demişti.