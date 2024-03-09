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Giriş Tarihi: 9.3.2024 15:03 Son Güncelleme: 9.3.2024 15:40

CHP’de "Kemalciler" krizi: 1 Nisan sonrası yeni savaş kapıda

31 Mart seçimleri öncesi paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri hedef tahtasına oturtuldu. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen siyasilerin hemen hemen her alanda ortaya koyduğu muhalif tutum, "Burcu Köksal krizi" ile birlikte genel merkezdeki öfkeyi zirveye çıkardı. İddiaya göre parti yönetimi, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekili ve PM üyelerini pasifize etmeye hazırlanıyor.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
CHP’de Kemalciler krizi: 1 Nisan sonrası yeni savaş kapıda

Kılıçdaroğlu destekçisi siyasilerin seçim sürecindeki hamleleri genel merkezde büyük rahatsızlık yaratıyor

ORGANİZE ADIMLAR GÖZDEN KAÇMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmalarına neredeyse hiç katılmayarak gündem olan Kılıçdaroğlu destekçisi vekiller, sık sık eski genel başkanlarını ziyaret ederek de genel merkezi rahatsız etti. Bu süreçte PM'deki Kılıçdaroğlu destekçileri de boş durmadı.

60 kişilik PM'de 8 koltuğa sahip olan grup, aday belirleme sürecinde birçok aday adayı için ortak hareket ederek parti yönetiminin tepkisini topladı. Yaşananların üzerine bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel davetli olmasına rağmen CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmaması, partideki bölünmüşlüğü tam anlamıyla belgeledi.

"AVCUNUZU YALARSINIZ" DEMİŞTİ

Parti içindeki Kılıçdaroğlu destekçilerinin 1 Nisan sonrası olağanüstü kurultay talebiyle atağa geçeceğine yönelik söylentiler tazeliğini korurken, Özgür Özel kısa süre önce yaptığı açıklamada, "1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler, avuçlarını yalarlar" diyerek rest çekmişti.

HESAPLAŞMA SEÇİM SONRASI

Son olarak Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini Özgür Özel'in müdahalesine rağmen savunmaya devam edince genel merkezde tepkiler zirve yaptı. Hem Özel hem de İmamoğlu kanadında Kılıçdaroğlu destekçisi siyasilerin organize hareket ettiğine dair fikir birliği oluşurken, 1 Nisan sonrası için de planların şimdiden masaya yatırıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan muhalif grubu seçim sonrası pasifize etmeyi gündemine alan Özgür Özel'in, bu kapsamda bazı genel başkan yardımcılarını dahi görevden alabileceği iddia ediliyor.

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CHP’de "Kemalciler" krizi: 1 Nisan sonrası yeni savaş kapıda
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