CHP’de "Kemalciler" krizi: 1 Nisan sonrası yeni savaş kapıda

Kılıçdaroğlu destekçisi siyasilerin seçim sürecindeki hamleleri genel merkezde büyük rahatsızlık yaratıyor
ORGANİZE ADIMLAR GÖZDEN KAÇMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmalarına neredeyse hiç katılmayarak gündem olan Kılıçdaroğlu destekçisi vekiller, sık sık eski genel başkanlarını ziyaret ederek de genel merkezi rahatsız etti. Bu süreçte PM'deki Kılıçdaroğlu destekçileri de boş durmadı.
60 kişilik PM'de 8 koltuğa sahip olan grup, aday belirleme sürecinde birçok aday adayı için ortak hareket ederek parti yönetiminin tepkisini topladı. Yaşananların üzerine bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel davetli olmasına rağmen CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmaması, partideki bölünmüşlüğü tam anlamıyla belgeledi.
"AVCUNUZU YALARSINIZ" DEMİŞTİ
Parti içindeki Kılıçdaroğlu destekçilerinin 1 Nisan sonrası olağanüstü kurultay talebiyle atağa geçeceğine yönelik söylentiler tazeliğini korurken, Özgür Özel kısa süre önce yaptığı açıklamada, "1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler, avuçlarını yalarlar" diyerek rest çekmişti.
HESAPLAŞMA SEÇİM SONRASI
Son olarak Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini Özgür Özel'in müdahalesine rağmen savunmaya devam edince genel merkezde tepkiler zirve yaptı. Hem Özel hem de İmamoğlu kanadında Kılıçdaroğlu destekçisi siyasilerin organize hareket ettiğine dair fikir birliği oluşurken, 1 Nisan sonrası için de planların şimdiden masaya yatırıldığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan muhalif grubu seçim sonrası pasifize etmeyi gündemine alan Özgür Özel'in, bu kapsamda bazı genel başkan yardımcılarını dahi görevden alabileceği iddia ediliyor.