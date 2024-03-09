CHP’de "Kemalciler" krizi: 1 Nisan sonrası yeni savaş kapıda

HESAPLAŞMA SEÇİM SONRASI

Son olarak Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini Özgür Özel'in müdahalesine rağmen savunmaya devam edince genel merkezde tepkiler zirve yaptı. Hem Özel hem de İmamoğlu kanadında Kılıçdaroğlu destekçisi siyasilerin organize hareket ettiğine dair fikir birliği oluşurken, 1 Nisan sonrası için de planların şimdiden masaya yatırıldığı öğrenildi.