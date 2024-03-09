Filiz öğretmenin dokunuşuyla engelleri aştılar

Gümüşhane'de öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Filiz Duman Sever (47) serebral palsi hastalığı geçirdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı köyde sosyal yaşamda ve okulda engeli olan tek kişinin kendisi olduğunu düşünüp üzülen Sever, kendisi gibi çok sayıda engelli çocuğun olduğunu öğrendikten sonra evlerde yalnızlaştırılan, saklanan özürlü çocukları hayata katmak öğretmen olmaya karar verdi. İlkokul ortaokul ve lise eğitimi sırasında yaşadığı zorlukları ailesinin yardımıyla atlatan Sever, önündeki en büyük engelin olumsuz öğretmen tutumları olduğunu fark edip öğretmen olma kararını kesinleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan Sever, bu süreçte evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu. Sever, ayrıca, engelli çocukların hayata katılmasına yardımcı olurken bilgi ve destek eksikliği yaşayan meslektaşlarına yardım edebilmek için 'Kaynaştırmaya Yönelik Öğretmen Destek Programının Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Gelişim Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi' konulu yüksek lisans yaptı.

24 YILDA 50 ENGELLİ ÖĞRENCİNİN HAYATINA DOKUNDU

Eğitici eğitmeni ve uygulayıcı öğretmen olarak katıldığı "Engeli olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında meslektaşlarına eğitimin hayatın ta kendisi olduğunu ve evlerinden çıkarılıp okula gelen o çocukların geri çevrilmemesi gerektiğini anlattı. 24 yıllık meslek hayatı boyunca 50 engelli öğrencinin hayatına dokunan Filiz öğretmen, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi anasınıfında görevine devam ediyor.

RACİ ÜNİVERSİTEDE PİYANO EĞİTİMİ ALIYOR

Filiz öğretmenin eski öğrencilerinden olan engelli Raci Demir'in ailesi oğullarını kabul edebilecek öğretmen ve okul bulamadılar. Anaokulundan vazgeçmek üzereyken Filiz öğretmen ile tanışan ailesi Raci'yi kaynaştırma eğitimine gönderdi. Anasınıfına uyumu Raci Demir'in tüm eğitim hayatına ışık oldu. Raci şu anda üniversitede piyano eğitimi alıyor.

FİLİZ ÖĞRETMENİN DESTEĞİYLE KUAFÖR OLDU

Yusuf Çınar, 4 yaşındayken doktorunun sosyal yaşam becerilerini ve konuşmasını geliştirmesi için anasınıfına yönlendirildi. Yusuf'un yolu Filiz öğretmenle yolları kesişti. Yusuf, Filiz öğretmenin sınıfında akranlarıyla beraber 3 yıl boyunca okul öncesi eğitimi aldı. Eğitimin ardından Yusuf sosyal yaşama adapte olmakta güçlük çekmedi. Filiz öğretmenin desteğiyle yeniden hayata tutunmayı başaran Yusuf kuaför oldu. Şu an 26 yaşında olan Yusuf Çınar, sık sık Filiz öğretmeni ziyaret ederek desteğinden dolayı teşekkür ediyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ, YÜRÜYEREK KAZANDIĞI ÜNİVERSİTEYE GİRDİ

Beyza Çelik, 4 yaşındayken Filiz öğretmenin sınıfına bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle gidip geldi. Filiz öğretmenin desteği ve fizik tedaviyle yeniden ayağa kalkmayı ve yürümeyi başaran Beyza Çelik, üniversite sınavını da kazandı. Beyza Çelik şimdi üniversitede önlisans çocuk gelişimi bölümünde okuyor.

FİLİZ ÖĞRETMEN SABAH'A KONUŞTU

Bugüne kadar 50 engelli öğrencinin hayatına dokunan Filiz Duman Sever, SABAH'a konuştu. Sever, "Ben öğretmen anne babanın çocuğuyum. Benim de doğuştan serebral palsi rahatsızlığım var. Anne ve babamın erken tedaviye başlaması nedeniyle bugünlere gelebildim. Bu nedenle öğretmen olup çocukların hayatına dokunmak istedim. Bugüne kadar aralarında işitme, görme zihinsel olmak üzere 50 engelli öğrencim oldu. Otizmli öğrencilerim oldu. Onlar şimdi büyüdüler ve meslek sahibi oldular. Yusuf Çınar 4 yaşındayken öğrencim oldu. 3 yıl okul öncesi eğitim aldı. Şimdi 26 yaşında ve kuaför oldu. Her ay ziyaretime gelir. Bana hala Filiz öğretmenim olarak hitap eder. Otizmli bir öğrencim avukat oldu" dedi.

EN ÖNEMLİ DESTEKÇİM AİLEM VE EŞİM OLDU

Zorlu süreçte en büyük destekçisinin ailesi ve eşi olduğunu vurgulayan Sever, "Ailem sayesinde erken teşhis ve tedavi sayesinde yürümeye başladım. Sonra eşim çok destek oldu. Çalıştığım okulların idareleri de yanımda yer aldı. Okulumuzda da müdürümüz, enstrüman ve resim öğretmenlerimiz bana destek oluyor. Çocukların yetenekleri olup olmadığına bakıyoruz. Şu an öğrencilerimiz bağlama eğitimi alıyorlar. 14 öğrencim var" dedi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUM ÇOK ÖNEMLİ

Engelli öğrencilere yönelik ilk tutumun önemine vurgu yapan Filiz Duman Sever, "Bu tutum öğrencilerin tüm eğitim hayatına yansır. Sadece engelli öğrenciler için söylemiyorum. Tüm öğrenciler için söylüyorum. İçine kapanık çocuk olabilir. Çok hızlı konuşan çocuk olabilir" dedi. Çocukların engel durumlarını ayırt etmeden diğer öğrencilerle bir tutup eğitmeye çalıştığını belirten Sever, "Sadece özürlü çocuklarla çalışmak istedim. Bu çocukların ihtiyacı hayatın içine sokulması. Ön yargılı olmamak lazım. Anasınıfında engelli öğrencileri diğer çocuklarla beraber eğitmek istedim. Çünkü diğer çocuklar engelli bireyleri severlerse aileleri de seviyor. Hiçbir sorun yaşanmıyor" dedi.