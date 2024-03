Her başarımızda kadınların emeği var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart münasebetiyle düzenlenen Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu.Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar, yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar kıymetlidir. 8 Mart'ı diğer günlerden ayıran yegâne husus, kadınlara minnettarlığımızı çeşitli programlarla ifade etmemize vesile olmasıdır. Yine 8 Mart'ı aracı kılarak kadınlara yönelik nerede bir eksik tespit edersek onu gidermeye çalışıyoruz. Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik.Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak fırsat ve imkânlardan adil şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz.Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile, toplumun temel direğidir. Bunun için 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' diyoruz 21 yıldaki tüm başarılarımızda kadınların emeği var.Buradan dünyanın tüm emekçi kadınlarını, mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız için canlarını ortaya koyan ülkemizin tüm yiğit kadınlarını rahmetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin her biri birer metanet abidesi olan anne babalarına, geride boynu bükük, gözü yaşlı, kalbi mahzun bıraktıkları eşlerine ve öksüzlerine Mevla'dan sabırlar diliyorum. Hayırlı evlatlar yetiştirmek için ömürlerini harcayan elleri öpülesi annelerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum.Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla beraber yol yürümüş bir kardeşinizim. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlanan tüm kadın belediye başkan adaylarını, meclis üyesi adaylarını, muhtar adaylarını selamlıyor, kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olanlar var. Modernleşme ve Batılılaşma iddiasıyla aileye karşı savaş ilan ettiler. Bakanlığımızın adından bile rahatsız oluyorlar. Sorsanız 'Kadın haklarını savunuyoruz' derler fakat 28 Şubatvari vesayet dönemlerinde kadınların eğitim, çalışma ve siyasi temsil haklarının gasp edilmesine aleni destek verirler. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılamasına gıklarını dahi çıkarmazlar. Kendi mahallelerindeki tacizleri, şiddeti gündeme getirmezler. Yasakçılığın ya da çifte standardın yanında saf tutarlar. Filistin'de katledilen kadınlar için ses yükselttiklerini duydunuz mu?Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı./ SABAH