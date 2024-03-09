İzmir’de yine grev yine kaos

zmir Büyükşehir Belediyesi ile büyükşehir belediyesine bağlı işyerlerinde örgütlü Belediye İş Sendikası arasında 8 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesinde yüzde 30'luk maaş artışı kabul edilmeyince olan İzmirliye oldu. Hafta başında yarım gün iş bırakan Belediye İş Sendikası, dün sabah da 2 saatlik ikinci bir iş bırakma eylemine daha imza attı. Belediye İş'te örgütlü aralarında park bahçeler, İZSU, büro elemanlarının da olduğu 8 bin işçi dün sabah iki saat süreyle iş bıraktı. İş bırakma eylemine İZULAŞ çatısı altında görev yapan 250 otobüs şoförü de destek verdi. Kontak kapatan şoförler seferlere çıkmadı.Sabah 07.00 ve 09.00 arasında yapılan eyleme, kadrosu İZULAŞ'ta bulunan 250 otobüs şoförü kontak kapatıp destek verdi. Her gün trafiğe çıkan 1500 otobüsten 250'sinin seferden çekilmesi kent içi trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe gitmek için durakta otobüs bekleyen vatandaşlar yığılmalara neden oldu. Sendikadan yapılan açıklamada İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusunun emekçiler değil işçinin haklı taleplerine kayıtsız kalan belediye yönetimi olduğuna dikkat çekildi. Sendika, büyükşehir belediyesinin tavrında ısrar etmesi durumunda eylemlerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini belirtti. İzmir'de iki gün önce de yine 8 bin işçi ve otobüs şoförleri yarım gün iş bırakmış, yollarda trafik ve duraklarda kuyruklar oluşmuştu.