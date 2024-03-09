Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz: Bereketin kaynağı; kadının alın teri

Kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutlayan Başkan Adayı Sinan Akdeniz ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kuruyemiş Fabrikası'nda çalışan kadınları ziyaret etti. Akdeniz; "Menderes'in toprağından fabrikalarına, bereketinin kaynağı, kadınlarımızın alın teridir. İlçemizde, tarlada, serada, işyerlerinde, fabrikalarında ve evlerinde üreten kadınlarımızı gerçek bir belediyecilikle destekleyeceğiz. Hayatlarını kolaylaştırmak için projelerimiz hazır." diye konuştu.

"HAKLARI ÖDENMEZ"

Kadın işçilerle sohbet ederek sorun ve önerilerini dinleyen Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; şunları söyledi; "Annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız onlar. Yani, önce bizim hayatlarımızın emektarlarıdır kadınlarımız. Aile birliğinin ana direği, toplumsal hayatın atardamarlarıdır. Hakları, emekleri ödenmez. Menderes, kadın üretiminin en yoğun olduğu ilçelerden. Toprağı işleyen, pazara çıkan kadınlarımız en meşakkatli işleri omuzlamaya devam ediyor. Onların hem ekonomik hem sosyal açıdan desteklenmeleri, belediyelerin de görevi. Anne olan, çalışmak isteyen kadınlarımızın desteklenmesi için kreş desteklerini mutlaka yaratacağız. Ev hanımlarımızın meslek edinmeleri noktasında eğitim projelerimizi hızla devreye sokacağız."

"KADINLARIMIZ YAŞADIĞI YERE SAHİP ÇIKIYOR"

Doğup büyüdüğü ve yaşadığı Menderes'te, kadınların sırtlandığı yükü iyi bildiğini; saha çalışmalarında da en çok kadınlardan soru ve talep aldığını belirten Akdeniz; "Kadınlarımız, tıpkı aileleri gibi, yaşadıkları sokağa mahalleye, ilçeye de en çok sahip çıkanlar. Yaşadıkları sorunları takip eden, çözüm önerisi olan kadınlarımızın fikirleri, talepleri benim için çok kıymetli. Her çalışmamızda, hizmette kadınlarımızın ayrıcalığı ve önceliği olacak. El emeklerinin, göz nurlarının kazanca dönüşmesi için özel sergi, çarşı ve tanıtımları hayata geçireceğiz. Sosyalleşebilecekleri tesisler yapacak, çalışma hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacağız. 22 yıldır kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldıran reformlar yapan AK Parti'nin gerçek belediyecilik anlayışında da kadının yeri büyük." açıklamasında bulundu.