Özgür Özel’i DEM’lilerden başka takan yok

4 aydır CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel, seçildiği günden bu yana parti içinde otorite kurmakta zorlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel merkeze danışmadan aldığı kararlar partide 'olağan durum' haline dönüştü.Olaylı aday tanıtım toplantısına katılmayan ve İstanbul sınırları içinde adeta "yok" hükmünde olan Özel, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da söz geçiremedi. Yoğun tepkiler sebebiyle Savaş'ı genel merkeze çağırıp adaylıktan çekilmesini isteyen Özel, beklemediği bir tavırla karşılaştı. Gergin görüşmede Savaş'ın, "O zaman bağımsız aday olacağım" resti üzerine genel merkezde tedirginlik arttı. Gece boyu devam eden istişarelerin ardından pes eden Özel, Lütfü Savaş'ın adaylığına boyun eğdi.Özel'e son meydan okuyan isim ise Afyon adayı Burcu Köksal oldu. Durumu toparlamaya çalışan Özel, "Sürçülisan yaşandı" dese de Köksal, "Dil sürçmesi yok" diyerek genel başkanını yalanladı. CHPDEM ortaklığına darbe vuran sözlere en büyük tepki ise Özel'den ziyade İmamoğlu'ndan geldi. Adeta genel başkan edasıyla Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu, "Bunları diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.