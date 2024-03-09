Türkiye barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi dün İstanbul'da ağırladı. İki lider, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına yönelik desteğimizi teyiden vurguladım. Maalesef savaşın başta Ukrayna olmak üzere bölgesel ve küresel plandaki menfi yansımaları giderek artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız.İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkân vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma da yine bu salonda yapılmıştı. Taraftar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayret artırma noktasında mutabık kaldık. Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi, kuşkusuz bu ilişkilerimize ivme katacaktır. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne, tüm insanlığımıza ve Ukrayna çocuklarımıza olan desteği için teşekkür ederim. Bu desteğinizi takdir ediyorum.Hem insanlarımız için hem de Karadeniz Bölgesi için Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda teşekkür ettim. Türkiye'nin aracılığıyla ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz.Mübarek ramazan ayı arifesinde herkese sakinlik ve mutluluk dilemek istiyorum. Bu mübarek ramazan ayı sırasında barışın bize biraz daha yakın olmasını diliyorum.