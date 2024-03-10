15 yıl önce katillerin yüzüne ‘One minute’ dediğim yerdeyim

Başkan Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Tüm dünya iyi biliyor ki Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "One minute" diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendini sorgulamaya davet ediyorum. 21 yıl önce, ABD'de bana Hamas'ı sorduklarında 'Bir direniş örgütüdür' demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız Türkiye'dir.Ramazanda Gazze'ye yardımlarımızı artıracağız. Gazze'ye şimdiye kadar gönderdiğimiz insani yardımlar 40 bin tonu buldu. Kızılay'ımıza ait 3 bin tonluk gemi de yarın (bugün) El Ariş'e ulaşıyor. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukukta hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz.İlim Yayma Vakfı ulu bir çınar misali ilim ve hikmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor. Minnet borcumuzu, vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha fazla öğrenciye destek vereceğiz. Ortaöğretimden başlayarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. Nitelikli bilimsel çalışmaları teşvik ederek ilim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız. Vatana, millete, ümmete ve tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonuyla hiçbir engel tanımadan çalışan İlim Yayma Vakfı'nın her bir mensubuna muvaffakiyetler diliyorum.155 günde Gazze'de gerçekten yüreklerimizi dağlayan, bir insan olarak yüzümüzü kızartan pek çok hadiseyle karşılaştık. İnsan Hakları Beyannamesi'nin nasıl sadece bir kâğıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahit olduk.