Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü: “Bölgenin tüm sorunları çözülecek”

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesinin Altıntaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Müteahhitler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Tütüncü, istek ve talepleri dinledi. Tütüncü, "Altıntaş Mahallesi'nin uzun zamandır süregelen sorunlarını biliyorum. Burada müteahhitler ruhsatlarını kimden aldı, Büyükşehir Belediyesi'nden aldı. Bu sorunları çözecek olan idare de Büyükşehir Belediyesi'ydi" dedi.Altıntaş Mahallesi'ndeki sorunlara değinen Tütüncü, "Biz bir yerin imar planı sorununu çözdüğümüz zaman önce oranın yolunu açmak zorundayız. Eğer parselin yolunu açmazsanız orada ruhsat verebileceğiniz bir ortam oluşmaz. Yolunu açmadığınız yere ruhsat vermek demek hukuki bir yaptırımla getirir. Bu doğru bir durum değildir. Yolunu açmadığınız bir yere elektrik götüremezsiniz, çünkü elektrik hatları yoldan gidiyor. Altyapı yapabilir misiniz, kanalizasyon yapabilir misiniz? " diye konuştu.Altıntaş'ın yapılaşma bakımından kıymetli bir bölge olduğunu belirten Tütüncü, "Kıymetli bir bölge olması, yapı sektörünün bu bölgede gelişmesi hepimizin işine, aşına, ekmeğine katkı sağlar. Burada biz olsaydık, bizim belediyecilik anlayışımızla yapılmış olsaydı; önce yol açılırdı, daha sonra ruhsatlar verilirdi. Her şeyden önce alt yapıyı getirir, alt yapıyı tamamladıktan sonra buraların asıl asfaltları ve kaldırımları yapılırdı. Buda müteahhitlerimizden önce yapılırdı. Biz 15 yılda bunun pek çok örneğini Kepez'de gösterdik" dedi."Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda öncelikli olarak yol ve alt yapı çalışmalarını götüreceğimiz merkez mahallemiz Altıntaş ve bu gördüğünüz yerlerin tamımı olacak" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "2024 yılının sonuna kadar burada yolu olmayan bir tane dahi parsel bırakmayacağız. Bu yolların hepsini açacağız. Bölgede eş zamanlı olarak alt yapı tamamlanacak. Burası artık modern bir yerleşimin olduğu insanların tercih ettiği, lüks konutların olduğu inşaat ve yapı sektörüne yön veren Antalya'da önemli bir merkez haline gelecek" diye konuştu.Konuşması sırasında sık sık geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi araçlarını gören Tütüncü, "Bizde öyle 59 ay 8 gün yatıp, son 22 gün harekete geçmek yok. Bizim takvimimiz 1 Nisan 2024 itibari ile başlıyor" dedi.