‘Final seçimim olacak’ sözünün dayanağı olan anayasa maddesi ve alternatif seçenekler...

Başkan Erdoğan'ın önceki günkü TÜVGA teşkilat toplantısında yağtığı konuşmada "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken yapılan Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının görev süresi, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi. Anayasa'nın "Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi" başlıklı 101'inci Maddesi, "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü içeriyor. Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetki ile son seçimim" sözleri bu hükme dayanıyor. Bu dönemin sonunda Erdoğan, Anayasa gereği cumhurbaşkanlığına aday olamıyor. Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olabilmesi için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Anayasa'nın değiştirilmesi. Anayasa'nın referandumsuz değişmesi için 400 oya gereksinim bulunuyor. Teklif 360-400 arasında oy alırsa referanduma sunuluyor. Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP'nin şu andaki sandalye sayısı 313. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakta yer alan partiler destek verirse sayı 322'yi buluyor. Bu nedenle referandum ya da referandumsuz kabul için muhalefet partilerinin desteği gerekiyor.İkinci seçenek de Anayasa'nın 116'ncı Maddesi'ndeki koşulların oluşması. Madde, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" hükmünü içeriyor. TBMM'nin seçimleri yenileme kararı için beşte üç çoğunluk yani 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Erken seçim kararı için de yine muhalefetin destek vermesi gerekiyor.