Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.