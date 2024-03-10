Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 10, 2024
Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/uX2vAp4XpM