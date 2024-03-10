Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı
Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:48 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:50

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı
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