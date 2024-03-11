Aktaş: Bursa’yı hep beraber tesis edeceğiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karadeniz Bölgesi'nin akil insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin yönetici ve temsilcileriyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı. Türkiye'deki ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz ulaşımı, en ucuz ekmeği ve en ucuz suyu Bursalılara sunduklarını, Bursa'da okuyan öğrencilerin suyu yüzde 50 indirimli kullandığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emeklileri de yüzde 25 indirimli ulaşım, su ve sosyal tesislerden yararlanma imkanı vereceklerini dile getirdi. Başkan Aktaş, "Gençlik merkezleri açarak çocuklarımızın rahat ve konforlu ortamlarda ders çalışmasına imkanı sunuyoruz. Bursa'nın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Bursa'yı hep beraber tesis edeceğiz" dedi. İHA