Amerikalılar yeni mi keşfetmiş? Biz karalahanayla büyüdük

ABD'deki Tufts Üniversitesi araştırmacıları karalahanayı süper besin ilan etti. Amerikalı uzmanlar araştırmalarının sonuç raporunda "Karalahana C ve K vitamini deposu. Göz hastalığı olan 'makula dejenerasyonu'nu önleyen 'karotenoid lutei'n açısından çok zengin. Vücudun kanserle savaşmasına yardımcı olan fitokimyasal indol ve kükürt içeriyor" dedi. SABAH, karalahanayı temel gıda olarak kullanan Karadenizliler'e ve bölgedeki uzmanlara sordu:Giresun Üniversitesi Gastronomii ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen: Karalahana antidoksan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlü tutuyor. Bol miktarda C ve K vitamini içeriyor. Yüksek oranda lif içeriğtyle bağırsak ve kan şekeri hastalıklarına iyi geliyor. Kış ayları üzerine yağan kar ile en lezzetli olduğu zamanlardır.Trabzon Akçaabat'tan Bakiye Gedikli (67): Karalahanayla sağlıklı bir şekilde yaşıyorum. Karalahananın dolması, sarması, çorbası, böreği, turşusu sofralardan eksik olmaz. Amerikalılar lahanamızı yeni mi keşfetmiş? Biz yıllardır yetiştirip, onunla besleniyoruz.Trabzon Akçaabat'tan Emine Lüleci (45): Lahana sofralarımızın vazgeçilmezi. Faydalarını ABD'li profesörler yeni fark etmiş. Bahçelerimizde yetiştirdiğimiz doğal ürünümüz olan lahananın çeşitli yemekleriyle büyüdük. Soframızdan hiç eksik etmedik. Lahanayla sağlığımızı hem koruyor, hem güçleniyoruz.