Başkan Şadi Yazıcı’dan büyük ’Vefa’ örneği: Tuzla’nın yeni buluşma noktası olacak...

"ÇOCUKLARIMIZ, TORUNLARIMIZ HEPİMİZ BURADA BULUŞACAĞIZ"

Tuzla Vefa Kahvecisi'ne gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. 1924'ten beri Tuzlalı olan Selma Aydoğan, "Burası bizim çocukluğumuzun meydanıdır. Meydanımız geri geldi, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız hepimiz burada buluşacağız" dedi. Nigar Çelik ise "Böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok güzel. Meydanın böyle değerlendirilmesi harika olmuş. Ben şu anda bile kaç kişiyle tanışıp arkadaş oldum" dedi. Yaşar Karakaş da "Güzel bir hizmet. İsmi de çok güzel 'Tuzla Vefa Kahvecisi'. Başkan Yazıcı'ya teşekkür ederiz" dedi.