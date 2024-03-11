Başkan Şadi Yazıcı’dan büyük ’Vefa’ örneği: Tuzla’nın yeni buluşma noktası olacak...

Tarihi Çeşme Meydanı'nda açılan Tuzla Vefa Kahvecisi, 770 metrekarelik alanda kahve keyfi sunuyor. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Vefa Kahvecisi, 40 yıl hatrı olan kahvenin vefasını da göstererek, vatandaşların tarihi alanda buluşmasını sağlıyor.
"BİR KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR, BU HATIRI TUZLALILARDAN HEP GÖRDÜK"
Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, burasının sadece bir kahveci değil, aynı zamanda bir vefa noktası olduğunu söyledi. Yazıcı, "Bu meydan, mübadele döneminde Rum halkının yerleşkelerinin başında gelen Çeşme Meydanı'dır. Biz de bu meydanda, Tuzla'da oturan vatandaşlarımızın anılarını tekrar yaşatabilmeleri için Tuzla Vefa Kahvecisi'ni açtık. Kahve bahane, asıl önemli olan Tuzla'daki hizmetlerimizin güzelliği. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Bu hatırı da Tuzlalılardan hep gördük, görmeye de devam ediyoruz" dedi.
"TUZLA'YI DAHA MUTLU BİR İLÇE YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Başkan Yazıcı, ilçeye değer katan 550 projeyi hayata geçirdikten sonra da durmadı. Yeni dönemde de Tuzla'ya yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Yazıcı, "Tuzla'mızı daha güzel, daha yaşanabilir, daha mutlu bir ilçe yapmak için çalışıyoruz. Tuzla'ya vefa gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZ, TORUNLARIMIZ HEPİMİZ BURADA BULUŞACAĞIZ"
Tuzla Vefa Kahvecisi'ne gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. 1924'ten beri Tuzlalı olan Selma Aydoğan, "Burası bizim çocukluğumuzun meydanıdır. Meydanımız geri geldi, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız hepimiz burada buluşacağız" dedi. Nigar Çelik ise "Böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok güzel. Meydanın böyle değerlendirilmesi harika olmuş. Ben şu anda bile kaç kişiyle tanışıp arkadaş oldum" dedi. Yaşar Karakaş da "Güzel bir hizmet. İsmi de çok güzel 'Tuzla Vefa Kahvecisi'. Başkan Yazıcı'ya teşekkür ederiz" dedi.