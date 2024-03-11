CHP- DEM Parti ittifakına büyük şok! Tuzla’da Şadi Yazıcı fark attı

CHP VE HDP İŞBİRLİĞİ ŞADİ YAZICI'YI GEÇMEYE YETMİYOR

CHP ile DEM Parti arasında yapılan Kent Uzlaşısı Tuzla'da da uygulandı. DEM Partili isimler CHP listelerinden Meclis Üyesi gösterildi, karşılığında DEM Parti tarafından aday çıkarılmadı. Ancak bu işbirliği de Şadi Yazıcı'yı yenmeye yetmiyor.

Megapol tarafından yapılan son ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Eren Ali Bingöl, 38,3 oy oranına ulaşabildi. Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5,2'lik oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise 3,6 oy oranında kaldı.

CHP ANKETLERDE YİNE ALGI PEŞİNDE

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sık sık Kemal Kılıçdaroğlu lehine anketler üzerinden algı operasyonu gerçekleştirilmiş, ancak seçimde sonuç Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine olmuştu. CHP, yerel seçimde de tüm il ve ilçelerde bu yola başvurmayı sürdürüyor. CHP'nin Tuzla anketinde Eren Ali Bingöl'ün HDP'nin desteği ile farkı 0,2 puana indirdiği iddia edilmişti. Başkan Yazıcı, tarafsız yapılan tüm anketlerde rakibinin açık ara önünde görülüyor.