CHP- DEM Parti ittifakına büyük şok! Tuzla’da Şadi Yazıcı fark attı

Tuzla'da 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve bu dönemde Cumhur Ittifakı'nın bir kez daha adayı olan Şadi Yazıcı anketlerde yine açık ara önde görünüyor. Megapol isimli firmanın yaptığı son ankette Yazıcı, CHP ve HDP'nin (DEM Parti) ortak adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde görülüyor.
TUZLA'DAN SON ANKET GELDİ
Tuzla'da 5 senede 550 proje hayata geçiren Şadi Yazıcı, halkın teveccühünü yeni dönemde de kazanmış gibi görünüyor. Yazıcı, Megapol isimli firma tarafından 4 bin kişiye sorularak yapılan ankette rakibi Eren Ali Bingöl'e fark attı.
CHP VE HDP İŞBİRLİĞİ ŞADİ YAZICI'YI GEÇMEYE YETMİYOR
CHP ile DEM Parti arasında yapılan Kent Uzlaşısı Tuzla'da da uygulandı. DEM Partili isimler CHP listelerinden Meclis Üyesi gösterildi, karşılığında DEM Parti tarafından aday çıkarılmadı. Ancak bu işbirliği de Şadi Yazıcı'yı yenmeye yetmiyor.
Megapol tarafından yapılan son ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Eren Ali Bingöl, 38,3 oy oranına ulaşabildi. Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5,2'lik oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise 3,6 oy oranında kaldı.
CHP ANKETLERDE YİNE ALGI PEŞİNDE
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sık sık Kemal Kılıçdaroğlu lehine anketler üzerinden algı operasyonu gerçekleştirilmiş, ancak seçimde sonuç Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine olmuştu. CHP, yerel seçimde de tüm il ve ilçelerde bu yola başvurmayı sürdürüyor. CHP'nin Tuzla anketinde Eren Ali Bingöl'ün HDP'nin desteği ile farkı 0,2 puana indirdiği iddia edilmişti. Başkan Yazıcı, tarafsız yapılan tüm anketlerde rakibinin açık ara önünde görülüyor.