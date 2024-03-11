Elmas Park görkemli törenle açıldı

Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan Elmas Park için Acılık semtinde açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri açılış kurdelesi gezdi. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Elmas Park'ı gezdi. İHA