‘Her çocuk özeldir’ sloganıyla dil eğitimi

Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyet başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, bu yıl "Her Çocuk Özeldir" sloganıyla yabancı dil eğitimi konferanslarının dördüncüsünü düzenledi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan"Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin'de de bir soykırım var. Öğretmenler ve eğitmenlerin çocukları gelecekte bu zulümleri bitirmeye gayret edecek kişiler olarak yetiştirme görevi var. Dil eğitim bu sebeple çok önemli. Çünkü birbirleriyle etkileşime girebiliyor olmaları gerekiyor. İngilizce, dünyanın ortak dili. Biz de dünyadaki diğer insanlarla etkileşim kurabilmeleri için çocuklarımızın bu dili öğrenmesini istiyoruz" dedi.