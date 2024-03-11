HSK Kararname takvimi belli oldu

2024 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne ilişkin Prensip Kararları ve Kararname Takvimi açıklandı. Atama talepleri 11 - 18 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacak.

Takvime göre; 2024 Yılı Adli Yargı Ana Kararname 14 Haziran Cuma günü ilan edilecek. Kararnamenin ilan edileceği tarih olan 14 Haziran'dan 24 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar atanan yargı mensupları yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. 28 Haziran 2024 Cuma gününe kadar ise atananların yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılacak.

Takvime göre; 16 Temmuz Salı gününe kadar Bölge adliye mahkemeleri ile üç, dört ve beşinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkileri ilan edilecek. 9 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar ise bir ve ikinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkilerinin ilan edilmesi planlanıyor.