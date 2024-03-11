Ekrem İmamoğlu işten atmıştı! Mert Çeçen SABAH’a konuştu: AK Partili olduğum için kovuldum!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl önceki ilk icraatı 15 binden fazla İBB çalışanını işten çıkarmak oldu. Tam bir işçi kıyımı yaşatan İmamoğlu, disiplin kurulu adı altında fişlemelerle de birçok çalışanı işten çıkardı. Bazı çalışanlara ise iftiralar atıldı, uzun süre mobbing uygulandı. Beş yılın ardından ise İBB'den işte çıkarılanlar İmamoğlu'na isyan ediyor. Onlardan biri de İBB Kiptaş'ta inşaat teknikeri olarak çalışırken sırf AK Partili olduğu için işten çıkarılan Mert Çeçen (27) oldu. İmamoğlu'nun İBB seçimindeki 2 tur arasında işe girenleri sadece çıkardığına yönelik açıklamasına sosyal medyadan isyan eden Çeçen, SABAH'a yaşadıklarını anlatıp İmamoğlu'nun doğru söylemediğini açıkladı.

"İMAMOĞLU'NUN BU AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL. İFTİRAYA UĞRADIM"

Çeçen, 2018 yılının ocak ayında Kiptaş'ta inşaat teknikeri olarak çalışmaya başladığını ifade ederek "İmamoğlu İBB seçimlerinde 2 tur arasında işe girenleri çıkardığını söylemişti. Oysa ben 2 yıla yakın Kiptaş bünyesinde inşaat teknikeri olarak çalışıyordum. İmamoğlu'nun bu açıklaması doğru değil, AK Partililer bilinçli bir şekilde işten çıkarıldı. AK Partili olduğum için şirketten ilk çıkarılan insan ben oldum. İşten çıkartılırken iftiraya uğradım. Şantiyelerden sorumluydum. Girdiğimiz şantiyelere girerken parmak basıyorduk. Giriş çıkışlarımız kamera kaydına alınıyordu. Bunların hepsi veri tabanında mevcuttur ama mesai saatlerine riayet etmediğim ve görevlerimi yerine getirmediğim iftirasına uğrayarak işten çıkarıldım. İmamoğlu, tamamen siyasi görüşümden kaynaklı işten çıkardı. İmamoğlu'na tepkim var" dedi.

"BİRÇOK KİŞİYİ EKMEKSİZ BIRAKTI, FİŞLENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çeçen sözlerine devam ederek "Birçok kişiyi ekmeksiz bıraktı, haksızlık yaptı. Fişlendiğimizi düşünüyorum. Benle beraber 2-3 tanıdığım daha çıkarılmıştı. Liyakatten bahseden insanlar, bizim yerlerimize lise mezunu insanları işe almışlar. Bunlar belgelerde de büyükşehir raporlarında da mevcut. Bunları yapan bir insan demokratik olamaz. İBB Başkanlığına oturup gözü Ankara'da olan bir insan zaten başarılı olamayacaktır. Yüzde 85, yüzde 90 oranında insanlar haksız yere işten çıkarıldı. Bu insanlara yazık oldu. Hepsinin ekmeğe ihtiyacı vardı, hepsinin düzeni bozuldu. Sadece bir görüşten dolayı. Beş yıl geçti, takdir milletin. İmamoğlu bu beş yıl içerisinde hiçbir şey yapmadı, oturdu oturdu! Şimdi yaptığı şeylerin bedelini sandıkta kesinlikle ödeyeceğini düşünüyorum. İstanbul muradına erecek inşallah. AK Partili olmayı seviyorum, Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, canım feda" ifadelerini kullandı.