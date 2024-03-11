Konya teknoloji üssü olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğiyle, Konya'nın 2030 vizyonunu ortaya koyan "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Tanıtım Programı" düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, projeyi kamuoyuna tanıttı.Akıllı Şehir konusunda bugüne kadar 200 farklı projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası' projesi 20 ana başlıktan oluşurken, proje kapsamında çevre alanında 17, ulaşımda 23, bilişimde 15, yönetimde 20, yaşanabilirlikte 22 ve diğer birçok alanda olmak üzere toplamda 142 proje hayata geçirilecek.11 etap halinde yaklaşık 1 yıl süren çalışma sonunda belirlenen projelerin içinde şehrin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, yaşam standartlarını ileri seviyeye taşınması, "Akıllı Şehir" kültürünü yaygınlaştırarak bu alandaki kapasitenin sürdürülebilir olması hedefleniyor.2030 Akıllı Şehirler Vizyonu Projesi'nin ASELSAN iş birliğiyle hayata geçireceğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Ulusal Akıllı Şehir Endeksi'nde 4 yıldır zirvede yer aldığını, proje ile birlikte Konya'yı teknoloji üreten bir şehir haline getirme hedefine daha da yaklaşacaklarını söyledi.Akıllı şehircilik uygulamalarının hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydeden Başkan Altay, 2030'a kadar tamamlanması planlanan projeye ilişkin şu bilgileri verdi:Çalışmalarımızın tümünde çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin bulunduğu bir danışma kurulu görev aldı. Bu danışma kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda ASELSAN ve Konya Büyükşehir Belediyesi uzman ve mühendislerinden oluşan çalışma ekibi tüm süreçleri yürüttü.Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışmalarında yerli, milli ve multi disipliner bir yaklaşım sergileyerek, bu alanda yetişmiş insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamış olduk.Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritamızla, inşallah 2030 yılına kadar hep birlikte 142 projemizi hizmete sunacak ve "2030 Akıllı Şehir Konya"sını inşa etmiş olacağız. Söz konusu projeler; yapay zeka, blokzincir, metaverse, web3, veri analitiği, görüntü işleme ve diğer yeni teknoloji ve teknikleri içeriyor.Yazılımların ve donanımların üretilmesi ile ilgili Konya'da ve Türkiye'de bir ekosistem oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu ekosistemde ortaya çıkacak ürünleri Konya'da geliştirerek; Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Türk dünyasına, Dünya Belediyeler Birliği aracılığıyla dünya şehirlerine pazarlayarak ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Akıllı Şehir teknolojileri de tıpkı savunma sanayi gibi ülkemizin bundan sonra en önemli sektörlerinden birisi haline gelecek. Bizler de bu sektöre Konya olarak önemli bir katkı sunmayı ve Akıllı Şehir teknolojileri üreten bir şehir olmayı murad ediyoruz.Bu hedefe ulaşmak için Konya Yerel Akıllı Şehir Kurulu oluşturulması çalışmalarımızı da ilk defa burada sizlerle paylaşıyorum. Konya'daki kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız ve özel sektör temsilcilerimizden oluşacak olan Akıllı Şehir Kurulumuz sayesinde; şehrimizin mevcut durumu ve ihtiyaçları, belirli bir strateji kapsamında izlenerek, ihtiyaçların çözümüne yönelik gerekli girişimlerin ilgili paydaşlarla birlikte alınmasını sağlayacağız.Bizler de bu kadim şehre, en iyi şekilde hizmet etmek için durmaksızın ve yorulmaksızın gayret etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Yapacağımız tüm çalışmalarla; Konya olarak Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin yükselişine en büyük katkılardan birini sunacağız.Konya'mıza olan sevgisini her fırsatta ifade eden ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."AKILLI Şehir Veri Envanteri Platformu", "Çevre Takip Sistemi", "Konya Maas Platformu", "Otonom Toplu Taşıma", "Akıllı Şehir Takip Platformu", "Konya Dijital İkizi", "Konya Siber Güvenlik Merkezi", "Konya Hizmet Platformu, "Kent İHA Filosu", "Yol Bozuklukları Tespit Sistemi", "Su Güvenliği Yönetim Sistemi", "Akıllı Sera", "Akıllı Çiftlik Yeni Nesil Hayvancılık", "Akıllı Tarlalar", "Akıllı Destinasyon Konya", "Üniversite Öğrenci Portalı", "Şehir Engelli Erişilebilirlik Haritası", Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm şehirlerin "Akıllı Şehir" olgunluk seviyesini ölçtüğü Ulusal Akıllı Şehir Endeksi'nde 4 yıldır zirvede olduklarını belirten Başkan Altay, Güney Kore Seul'de; Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu ve Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler" organizasyonunda da, Konya'nın bu alanda yürüttüğü projelerle ödüle layık görüldüğünü söyleyerek, "Konya'mıza Güney Kore'deki ödülün ardından, geçtiğimiz günlerde bir ödül de İspanya'dan geldi. Barselona'da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi'nde, Bisiklet Tramvayımız 'Hareketlilik' kategorisinde ödül aldı" ifadelerini kullandı.Bir hedefe ulaşabilmek için zaman, mekan, insan faktörleri hayati önemdedir. Bu mekan konusunda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ASELSAN Konya'nın kurulma niyetine geldiğimizde 'hocam iste, mekan bizden' deyip en kıymetli 1.7 milyon metrekare yeri hiç gözünü kırpmadan bize verdi. ASELSAN Konya'nın kuruluşunda, Konya Endüstri Bölgesi'nin kuruluşunda çok büyük katkıları oldu. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2030 yılına kadar Akıllı Şehir'de zirveyi bırakmayacağına eminim.Ülkemizin gelecek vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Yeşil Kalkınma Vizyonu'yla bire bir örtüşen projelerle göğsümüzü kabartan Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ASELSAN'ımızla birlikte ülkemizin gelecek vizyonunu ortaya koyan bu sunum, bu yönetim anlayışı, bu gelecek vizyonu beni çok mutlu etti. Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ASELSAN'A ve tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Akıllı Şehirler Stratejimiz Konya'mıza, ülkemize hayırlı olsun.