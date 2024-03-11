Otobüs ile çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

Olay Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişimin de meydana geldi. Eray Kaya'nın kullandığı kamyon, Z.Ö. idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.