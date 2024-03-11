Türk Emniyet Teşkilatı’nın ’Çelik Bileği’ kapılarını SABAH’a açtı

Türk Emniyet Teşkilatı'nın 'çelik bileği' olarak nitelendirilen Özel Harekat Başkanlığı, kapılarını SABAH'a açtı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması PKK ile birleşerek, bölgede yıllarca tahkimat yapılması sonucu hendek barikat olaylarına neden olduğunun altını çizen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, "Hendek ve barikat olayları ülkemize bedeli ağır olurken ciddi manada bir tecrübe kazanıldı. Boşta kalmanın, gaflete düşmenin boyutunu görmüş olduk. Hendek barikattan sonraki süreçte ciddi manada tecrübe yaşayan personelimizi mümkün olduğu elimizde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bedeli ağır olan bir tecrübenin kazanılması ciddi manada zordur" dedi.
"DEVLETİMİZDEN BAŞKA KİMSEYE BİAT ETMEYİZ"
15 Temmuz gecesi darbecilerin Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalanmasını önemli nedenleri olduğunu aktaran Karadeniz, darbe girişimi sırasında hedef alınmasına rağmen devlete bağlılığını koruyarak darbenin başarısızlığında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Karadeniz, "Biz devletin istikametin haricinde hiç kimseye biat etmeyen bir yapıyız. Bu mümkün olmadığı için haliyle ilk darbeyi vuracağı yer burasıydı. Özel harekat polislerimizin, darbenin başarısız olmasında büyük emekleri ve gayretleri oldu. Bedel bugün verildi. Yarın da verilir, öbür gün de verilir. Ama burası hiçbir zaman bu tür örgütsel yapıya teslim olmayacaktır. FETÖ, derin yapısıyla ve farklı versiyonlarıyla her daim boşluk bulduğunda bir yerlere girmeye çalışan istihbarat örgütü olduğunu biliyoruz. Yabancı ülkelerin de içerisinde bulunduğu onların yön verdiği bir örgüt. FETÖ'cüleri burada barındırma gibi bir düşüncemiz asla olamaz" şeklinde açıklamada bulundu.
SURİYE'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TUGAY SEVİYESİNE ÇIKIYOR
Özel Harekât Başkanlığı'nın dünya genelinde 12 ülkede 22 noktada görev yaptığı ve Suriye'deki Azez, Afrin, Tel Abyadve Öncüpınar gibi farklı bölgelerde bin 200 Özel Harekat polisinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev aldığı belirten Karadeniz, şunları aktardı: "Personelimiz bölgede ciddi manada tecrübe edindi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile uyumlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Paşamız ile bir görüşme gerçekleştirdim. Özel harekat polislerimizin, aktif olan görevlerde askerlerimiz ile beraber katılım noktasındaki irademizi arz ettik. Eğitimsel olarak bir eksiğimiz yok ve saha tecrübemiz var. Suriye sahasında birliklerimizi 'Alay' seviyesinden 'Tugay' seviyesine çıkaracağız. Silahlı Kuvvetlerimizin talebi olduğu takdirde üst rütbelilerin emir komutasında daha disiplinli, daha hızlı hareket edebilen, ateş gücü daha yüksek bir yapıyı bu yıl içerisinde kavuşturacağız. Suriye'deki yerel polis güçlerine eğitim noktasında destek veriyoruz. Eğitilen yerel polis güçleri noktalara yerleştiriliyor. Ayrıca personellerimiz uç mevzilerde karşı taraftaki örgütsel yapının takibini, sızmaları, oradan gelebilecek olan saldırıları bertaraf etmek içi gece gündüz görevlerini icra ediyorlar."
TERÖRİZMLE MÜCADELE MERKEZİYLE ÖRGÜTLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK
Çankırı Polis Eğitim Merkezi'nin tamamen Özel Harekat Eğitim Merkezine dönüştürüldüğü bilgisini veren Başkan, eğer gerekli anlaşmalar yapılırsa Çankırı'da "Terörizmle Mücadele Merkezi" kurmayı planladıklarını açıkladı. Karadeniz, "Çankırı Polis Merkezine bağlı "Terörizmle Mücadele Merkezi" kurmak istiyoruz. Buraya gelecek olan kursiyerler, eğitimler, seminerlerin tamamını Çankırı'da vermek istiyoruz. Milli İstihbarat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne İstihbarat Başkanlığı ve Terörler Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğini alarak dünyada birkaç ülkede bulunan merkezin kurulması halinde terör örgütlerine yönelik detaylı çalışma yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin içerisinde ve sınır ötesinde bulunan başta terör örgütleri olmak üzere organize suç örgütleri ve uyuşturucu kartellerini analiz ederek arşiv oluşturacağız. Terör ve suç örgütlerinin özellikle operasyonel yapıları, kullandıkları silahlar, çatışma saatleri, çatışma teknikleri, nasıl eğittikleri vb. konular ele alınacak. Böylelikle özel harekat polislerimiz, düzenlenen operasyonlar öncesi sürprizle karşılaşmadan ona göre önlemlerini almış olacak" dedi.
TÜNEL OPERASYONLARINA YÖNELİK ÖZEL ÇALIŞMA
Dünyada sadece 3 ülkede bulunan Sanal Taktik Eğitim Merkezi (SATEM) sayesinde personelin eğitimlerinin teknoloji alt yapısıyla güncellenerek daha etkili bir hale getirileceği ifade eden Karadeniz, özellikle son yıllarda öne çıkan tünel operasyonları konusunda özel bir çalışma başlattıklarını aktardı. Karadeniz, "Türkiye içerisindeki hava, kara, deniz, uçak, meskûn mahal, araziyi arama tarama, mağara ve sığınaklara yönelik operasyonları yapacak birliklerimiz her zaman hazır. Bunların hepsini tamamen birbirlerinden ayırdık. Personellerimizi branşlarına göre ayrılması noktasında çalışma başlatıldı. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) daha çok personelin eğitimini verebilmek için teknoloji alt yapısını yeniliyoruz. Teşkilata yeni katılan Polis Özel Harekat Timleri, burada aldıkları eğitimlerle ve gerçek operasyonlarda karşılaşabileceği durumların canlandırıldığı tatbikatlarla göreve hazır hale geliyor. Eğitimlerde, meskun mahal, sığınak, mağara ve tünellerin durumu simüle edilmiş haliyle bulunurken, farklı senaryolarla da pek çok taktiksel operasyon aslına uygun bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sanal Taktik Eğitim Merkezimizde, kamu binaları, uçak, gemi, tren, metro gibi ulaşım araçlarının yanı sıra arazi, köy, kasaba gibi yerleşim yerleri en ince detayına kadar özel tekniklerle fotoğraflanarak modellenebiliyor. Özellikle son zamanlarda tünellerin ordular içerisinde ne kadar önem arz ettiğini gördük. Suriye tarafında terör örgütlerinin de tüneller üzerinde çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunları bertaraf edebilmek için en az zayiattan vererek en büyük darbeyi vurmamız gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TALİMAT: "ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SAHAYA"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda özel harekât polislerinin operasyonlarda daha aktif rol almasını sağladığını ifade eden Karadeniz, "Özel Harekât Şube Müdürlüğü personellerinin başta terör, kaçakçılık ve organize suçlar, asayiş, narkotik operasyonlarının tamamına katılmasını yönünde talebi oldu. Biz zaten bu konuya hazırdık. Personelin yetişme noktasında, eğitim noktasında, araç gereç noktasında hiçbir eksikliğimiz yok. Araç gereç malzeme yönünden yeterli olan özel harekat birimlerinin operasyona dahil olması ve birimin de yetişmiş olan personeliyle beraber hareket etmesi daha iyi neticeler almasını sağladı. Böylelikle yaralı ve şehit vermeden operasyonlar ciddi manada güzel bir şekilde neticeler alınmaya başlandı" dedi.
İSTANBUL VE ANKARA PİLOT BÖLGE: "MOBİLİZE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ"
İstanbul ve Ankara'da risk grubu yüksek ilçelerinde mobil özel harekat polislerinin görev yapması planlandığını anlatan Karadeniz, "Özel Harekat Başkanlığı'na kamu bankaları para taşımada kullandıkları zırhlı araçlarını hibe etti. İstanbul, Ankara'da başta olmak üzere zırhlı araçlarımızı revize ederek olaylara daha seri ve hızlı bir şekilde hareket edebilmesi için mobilize özel harekat timleri oluşturmayı planlıyoruz. Görev alacak personelimizin kıyafetleri de ona göre hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da analiz çalışmaları sonucunda risk grubu yüksek olan ilçeler belirlenerek özel harekat timleri sürekli olarak sokak ve caddelerde devriye görevinde bulunacak. Böylelikle herhangi bir olayda daha hızlı reaksiyon göstereceğiz ve suç oranlarının azalacağı yönde düşüncemiz var" şeklinde konuştu.
KONYA LOJİSTİK ÜST HALİNE GETİRİLİYOR
Ankara Gölbaşı'ndaki merkezin birimin dışında, merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Malatya ve Konya olmak üzere Özel Harekat Bölge Müdürlükleri kurulduğunun aktaran Karadeniz, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2 tane daha bölge müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Başkan yardımcılarımıza, bölge müdürlüklerinden sorumlu hale getirdik. Özel Harekat Bölge Müdürlüklerinin çevresinde bulunan İllerin Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Bu sadece terör olayları yönünden değil yaşanabilecek büyük doğal afetlerde ve ülkenin içinde bulunabileceği her türlü konuda hızlı bir şekilde personeli göreve sevk edebilmemizi olanak sağlayacak. Ayrıca, orada gittiğinde konuşlanabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere birkaç bölgeyi lojistik üst haline getirilerek olaylara hızlı müdahale imkanı sağlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.
DOĞAL AFETLERE YÖNELİK EĞİTİM
Özel Harekat Başkanlığı, doğal afetlere karşı eğitimler vermeye başladığını anlatan Karadeniz, "Yaşanan doğal afetler sonrası özel harekat polisleri, yapması gereken ne varsa onun eğitimini almış bir vaziyette oradaki duruma müdahale edebilecek. Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Muharebe Arama Kurtarma birimi var. Özellikle savaş döneminde sağlık ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimler alıyorlar. Yani dağcılık eğitimi gören, su altı, su üstü eğitimleri alan personellerimiz var. Bunların sayılarını arttırarak doğal afetlerde kurs ve eğitim alan arkadaşlarla bir araya getirmeyi planlıyoruz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda her iki birimin de imkânlarını kullandırarak olacak olan ihtiyaç neyse orada görevi en iyi şekilde yapacağız" dedi.
PERSONELİN YANINDA DURAN BİR EKİP OLUŞTURULDU
Özel Harekat Başkanlığı olarak önceliklerinin personeli birleştirici bir ekip oluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Karadeniz, "Başkan yardımcıları ve şube müdürlerinde değişiklik oldu. Bununla birlikte 60 il ile birlikte merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Harekat Bölge Müdürleri ile bir araya gelindi. Toplantılarda; özel harekat polislerimizin yaşamış olduğu başta atama, tayin, mesleki, sağlık ve ailevi sorunlar tek tek dinlenerek not alındı. Bu sorun ve taleplerin yüzde 75 oranında yerine getirildi. Bizim amir kadrosunu yönetmek gibi bir düşüncemiz yok. Biz 20 bin kişilik bir ailenin tamamının sorunlarını, problemlerini yerinde görüp kendilerinden birebir sorunlarını dinleyerek çözme noktasına irade ortaya koyduk. Daha az sorun yaşayan personelimizin performansının arttığını gördük" şeklinde konuştu.