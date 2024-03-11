Türk Emniyet Teşkilatı’nın ’Çelik Bileği’ kapılarını SABAH’a açtı

İSTANBUL VE ANKARA PİLOT BÖLGE: "MOBİLİZE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ"

İstanbul ve Ankara'da risk grubu yüksek ilçelerinde mobil özel harekat polislerinin görev yapması planlandığını anlatan Karadeniz, "Özel Harekat Başkanlığı'na kamu bankaları para taşımada kullandıkları zırhlı araçlarını hibe etti. İstanbul, Ankara'da başta olmak üzere zırhlı araçlarımızı revize ederek olaylara daha seri ve hızlı bir şekilde hareket edebilmesi için mobilize özel harekat timleri oluşturmayı planlıyoruz. Görev alacak personelimizin kıyafetleri de ona göre hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da analiz çalışmaları sonucunda risk grubu yüksek olan ilçeler belirlenerek özel harekat timleri sürekli olarak sokak ve caddelerde devriye görevinde bulunacak. Böylelikle herhangi bir olayda daha hızlı reaksiyon göstereceğiz ve suç oranlarının azalacağı yönde düşüncemiz var" şeklinde konuştu.

KONYA LOJİSTİK ÜST HALİNE GETİRİLİYOR

Ankara Gölbaşı'ndaki merkezin birimin dışında, merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon, Malatya ve Konya olmak üzere Özel Harekat Bölge Müdürlükleri kurulduğunun aktaran Karadeniz, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2 tane daha bölge müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Başkan yardımcılarımıza, bölge müdürlüklerinden sorumlu hale getirdik. Özel Harekat Bölge Müdürlüklerinin çevresinde bulunan İllerin Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile koordineli şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Bu sadece terör olayları yönünden değil yaşanabilecek büyük doğal afetlerde ve ülkenin içinde bulunabileceği her türlü konuda hızlı bir şekilde personeli göreve sevk edebilmemizi olanak sağlayacak. Ayrıca, orada gittiğinde konuşlanabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere birkaç bölgeyi lojistik üst haline getirilerek olaylara hızlı müdahale imkanı sağlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.

DOĞAL AFETLERE YÖNELİK EĞİTİM

Özel Harekat Başkanlığı, doğal afetlere karşı eğitimler vermeye başladığını anlatan Karadeniz, "Yaşanan doğal afetler sonrası özel harekat polisleri, yapması gereken ne varsa onun eğitimini almış bir vaziyette oradaki duruma müdahale edebilecek. Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Muharebe Arama Kurtarma birimi var. Özellikle savaş döneminde sağlık ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimler alıyorlar. Yani dağcılık eğitimi gören, su altı, su üstü eğitimleri alan personellerimiz var. Bunların sayılarını arttırarak doğal afetlerde kurs ve eğitim alan arkadaşlarla bir araya getirmeyi planlıyoruz. Herhangi bir ihtiyaç olduğunda her iki birimin de imkânlarını kullandırarak olacak olan ihtiyaç neyse orada görevi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

PERSONELİN YANINDA DURAN BİR EKİP OLUŞTURULDU

Özel Harekat Başkanlığı olarak önceliklerinin personeli birleştirici bir ekip oluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Karadeniz, "Başkan yardımcıları ve şube müdürlerinde değişiklik oldu. Bununla birlikte 60 il ile birlikte merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Harekat Bölge Müdürleri ile bir araya gelindi. Toplantılarda; özel harekat polislerimizin yaşamış olduğu başta atama, tayin, mesleki, sağlık ve ailevi sorunlar tek tek dinlenerek not alındı. Bu sorun ve taleplerin yüzde 75 oranında yerine getirildi. Bizim amir kadrosunu yönetmek gibi bir düşüncemiz yok. Biz 20 bin kişilik bir ailenin tamamının sorunlarını, problemlerini yerinde görüp kendilerinden birebir sorunlarını dinleyerek çözme noktasına irade ortaya koyduk. Daha az sorun yaşayan personelimizin performansının arttığını gördük" şeklinde konuştu.