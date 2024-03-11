Türkiye Yüzyılı’nda Bolu’ya 101 proje

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda 101 projesini anlattı. Çıktığı bu yolda, Bolululara layık olmak için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Demirkol, adil ve adaletli olacaklarını söyledi. Demirkol, ziyaretlerinde herkesin fikir ve görüşlerini ayrı ayrı dinlediklerini, kentte huzuru, güveni ve istikrarı yakalamanın çalışmalarını yaptıklarını anlatarak, hazırladıkları projelerle Bolu'yu ve Boluluları huzurlu, güvenli, kendisine yakışan kent yapısına kavuşturmaya söz verdiklerini kaydetti.Projelerinin Bolu'nun eksikliklerini tamamlayacağına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti: "Kiminin ki proje toplantısı olur, kiminin ki aczini itiraf olur. 5 yıldır bu şehri yönetenlerin proje toplantısı yapıyoruz diyerek neleri yapmadıklarını itiraf etmelerini endişe içinde izledik. Ama biz bu şehrin her eksiğini, sizlerle ekibimizle ve milletvekillerimizle birlikte tamamlayacağız. Görevi bize emanet ettiğinizde değil 80 gün, 80 dakika bile bu şehri başı boş bırakmayacağız.Mesele illa yürümekse biz Bolu halkıyla birlikte geleceğe, güvene ve huzura yürüyeceğiz." Konuşmasının ardından Demirkol, "Bolu için değişim ve dönüşüm başlıyor" başlığıyla hazırlanan 14'ü mega toplam 101 projenin detaylarını paylaştı. "İhsaniye Mahallesi için Kentsel Dönüşüm Projesi, Tarihi Bolu Yarımadası Sağlıklaştırma ve Restorasyon, 5 Yılda 1000 Sosyal Konut, 25 Bin 14 Kişilik Yeni Stadyum, Aile Yaşam Merkezleri, Kongre ve Kültür Merkezi, D-100 Karayolu Üzerinde 4 adet Dal-Çık Kavşak, Emeklimize Bayram İkramiyesi, Gastronomi Merkezi, Kapsül 14, Termal Sağlık Turizmi, Şehir Hastanesi, Çele Barajı'nın Karadere Suları ile Buluşturulması ve Kadın Yaşam Merkezleri" başlıkları altındaki 14 mega projesini anlatan Demirkol, Akıllı Şehir Uygulamaları, Sosyal Yaşam, Çevre ve Sürdürülebilirlik, Ekonomi ve Kalkınma ile Sosyal Destek başlıkları altındaki 87 proje hakkında da bilgi verdi. AA