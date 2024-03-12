Açılışını Hamza Dağ yaptı! En büyük çocuk köyü Menemen’de

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye'nin en büyük çocuk köyü olma özelliği taşıdığına dikkat çeken, Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, "Menemen Çocuk Köyü'nün her bir köşesi, çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için özenle tasarlandı. Her atölye, onlara eğitim, eğlence ve oyunun harmanlandığı eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çocuk Köyü'nde aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirecek. Şehir Kapıları ise kentin girişleri için farklı unsurlarla tasarlanarak, Menemen'in zengin kültürel mirasını anlatan çok özel birer sembol olarak, şehre yeni bir kimlik kazandırdı" diye konuştu.