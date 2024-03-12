Başkan borca battı işçinin maaşı yandı

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nde 2023 yılının son günlerinde belediyeye ait yerleri satışa çıkarıp araç filosunu yenilemek isteyen CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem seçimlere sayılı günler kala bir skandala daha imza attı. Belediyeye bağlı NİLBEL şirketi üzerinde 65 adet sıfır model elektrikli araç alımı gerçekleştiren Erdem, teslim edilen araçları belediye binası önünde sergileyerek adeta şov yapmıştı. Henüz adayların belirlenmediği günlerde CHP'li Erdem'in seçim şovu olarak değerlendirilen araç alımı işi, aradan geçen 3 ayın ardından tam bir skandala dönüştü. İlgili firma ile araç başı yaklaşık 750 bin TL karşılığı anlaşan Başkan Turgay Erdem'in firmaya taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı. Kısa vadeli ödeme karşılığında Nilüfer Belediyesi'ne araç başı belirli bir miktar indirim yaparak araç satan firma, aradan geçen 3 aya rağmen taahhüt edilen ödemelerini alamayınca yasal işlem başlattı.Harekete geçen firma avukatları, Nilüfer Belediyesine satılan ancak bir türlü ödemeleri alınamayan araçları tek tek bağlatmaya başlattı. Buna karşılık ise birçok aracın Nilüfer Belediyesi'ne ait otoparklara çekilerek bağlanmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ileri sürülürken, firma, araçların satın alındığı Belediye şirketi NİLBEL'in banka hesaplarına da bloke koydurdu.CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in sıfır alınan 65 araçla yapmaya çalıştığı seçim şovu, belediye işçilerine eziyet olarak döndü. Hesaplarına bloke konulan NİLBEL şirketine bağlı belediye çalışanları 3 aydır maşlarını alamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgay Erdem, araçların ödemeleriyle ilgili bir plan yaptıklarını ancak belediyeye ait satışa çıkarılan yerlerden, bekledikleri miktarda gelir elde edemediklerini söyledi