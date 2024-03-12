Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü: Seçim tebriğinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 12, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda…