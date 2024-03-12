Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü: Seçim tebriğinde bulundu
Giriş Tarihi: 12.3.2024 17:40

Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü: Seçim tebriğinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü: Seçim tebriğinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü: Seçim tebriğinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA