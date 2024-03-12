CHP’de Esenyurt krizi! Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: Ayrılıkçı bir siyaset istiyor

"GÖNÜL KIRGINLIĞI VAR"

Bu seçim kazanmak için CHP tarafından bir avantaj mıdır? CHP'nin desteğini alabilir mi? Bunu sandıkta göreceğiz.

Ben gittim gördüm. Orta Anadolu Türkmen Alevilerinin gönül kırgınlığı var orada. Esenyurt'ta çok sayıda, 1987'de Bulgaristan'da yaşanan o baskıdan dolayı gelen soydaşlarımız yaşar. Kıraç bölgesinde çok yoğundu. Geçmişte CHP'ye çok kolaylıkla oy veriyordu. Bu adaya karşı bir mesafeleri var."