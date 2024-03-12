Cumhurbaşkanı’nın mesajını paylaştı işten atıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıl boyunca otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Altıparmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medyasında paylaştı. İddiaya göre Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilileri paylaşımın ardından Altıparmak'a mobbing uygulamaya başladı. Tutanak tutulan ve yevmiyesi kesilen Altıparmak'ın, belediye tarafından 2 ay önce iş kanununun 46. maddesinden (işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak) iş akdi fesih edildi.Ailesinde 2 şehit olduğunu anlatan Yusuf Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşımımı görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Bu paylaşımdan sonra mobbingler başladı. Tutanak tuttular, yevmiyemi kestiler. Hatta telefonlarımı bile dinlemişler. Ben de işletme içinde 'Burası terör belediyesi haline geldi. Teröristlerin cenazelerini paylaşanlara ses çıkarmıyorlar' dedim. Eşimin ameliyat olacağı gün bile izin vermediler. Daha sonra çıkışımı verdiler. 13 yıllık tazminatımı alamadım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.