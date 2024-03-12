İBB’nin kirli para trafiğine soruşturma

Türkiye, İBB görevlileri ile CHP İl Başkanlığı elemanlarının 4 saat boyunca çuvallar dolusu parayı saymasına ilişkin görüntüleri konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de yer aldığı görüntüler savcılığı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlattı. Ortalığa saçılan görüntüler sonrası panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıklaması da kamuoyunda ikna edici bulunmadı.Ne zaman düzenlendiği belli olmayan imzalı bir kağıdın 'delil' olarak kamuoyuna sunulması birçok kişiye inandırıcı gelmedi. Kayıt dışı paranın sayıldığı görüntülerde, videonun sağ üst köşesinde 10 Aralık 2019 tarihi dikkat çekiyor. 15 milyon 510 bin TL elden ödeme yapıldığına ilişkin tutanağın tarihinde ise 9 Aralık 2019 tarihi yazılı. Bu arada CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten de CHP'yi yalanlayan bir açıklama geldi. Aralık 2019'da bahse konu binanın alımında CHP'yi temsil eden Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam CHP Genel Merkezi marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de Hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir. Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır" dedi.