Marmaris yangınında karar verildi... Sanık Ayhan’a 19 yıl hapis

Marmaris Bördübet'te, 21 Haziran 2022'de meydana gelen orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alınmıştı. Sacit Ayhan'ın kundaklaması sonucu meydana gelen yangında 45 bin dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edilmişti. Yangında, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilen alan da zarar görmüştü.

Yangının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından sanık hakkında "Orman Yakma" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris Bördübet'te 21 Haziran 2022'de çıkan ve 4 gün süren yangının kundakçısı Sacit Ayhan hakkında iddianame hazırladı. Sanık Sacit Ayhan hakkında 10 yıldan az olmamak şartıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

19 YIL HAPİS

Sanık savunmasında, yangını 3 sigara izmaritiyle çıkardığını itiraf etti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Sacit Ayhan'ın yargılandığı davada kararını verdi. Mahkeme sanık Ayhan hakkında 19 yıl hapis ve 190 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasını tutukluluk halinin devamına karar verdi.