Nallıhan Köprüsü ve Kuş Cenneti Tüneli açıldı

Ankara'da Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım yapmaya devam ederken Ankara için de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.Bakanlık olarak 2002'den bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 1.196 kilometreye, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım yol uzunluğunu da 1.172 kilometreye yükselttiklerini anlattı. Yeni projelere de devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Ankara'da halen devam eden 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.Ankara'da yapımı devam eden projelerden 3 önemli karayolu projesinin doğrudan Nallıhan ile ilgili olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Beypazarı-Nallıhan Yolu ile Nallıhan - Taşkesti ve Nallıhan - Dokurcun üstyapı onarımının yanı sıra açılışını gerçekleştirdikleri Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu açıkladı. Projenin Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergâhı üzerinde bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, "Toplam 4 şeritli bütümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki projemiz kapsamında çift tüplü olarak hayata geçirdiğimiz 1.278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli'ni, 270 metre uzunluğunda Nallıhan Köprüsü'nü inşa ettik. Bağlantı yolları ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Projemiz hayata geçmeden önce hizmet veren 2.7 km'lik mevcut yolumuzda acil durumlar için hizmet vermeye devam edecek. Bu yol ile zamandan 6.3 milyon lira, akaryakıttan 3.3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9.6 milyon lira tasarruf edeceğiz" diye konuştu. ANKARABAKAN Uraloğlu ayrıca, 22 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlatarak, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. Hem Nallıhan'ın hem Ankara'nın hem de ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz" dedi.