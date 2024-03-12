Şaibeli uçak kazasında 17 yıl sonra karar

Isparta'da 2007'de yaşanan uçak kazasına ilişkin davada, yeniden yargılanan dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkında "taksirle öldürme" suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezaları onandı. İstanbul'dan Isparta'ya gelen Atlasjet Havacılık yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı şirketine ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkiinde düşmüş, kazada 7'si mürettebat 57 kişi ölmüştü.Kazada hayatını kaybedenler arasında, "Türk Hızlandırıcı Merkezi" projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Çalıştayı'na katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da bulunuyordu.16 Haziran 2009'da açılan kamu davasında yargılanan 20 sanık hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015'te hükmünü açıklamıştı. Mahkeme, sanıklardan 8'ine, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen süreli hapis cezası verdi, aralarında Doğaner ile Erbilgin'in de bulunduğu 12 sanığın beraatini kararlaştırmıştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8'er ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onamış, dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Yeniden yargılama yapan Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021'de sanıklara "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Yargıtay 12. Dairesi, dava dosyasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, yargılandıkları ana dava dosyasında beraatlerine karar verilmesi sonrası haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden yargılandıkları davada "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılan Doğaner ile Erbilgin hakkındaki hükümler onandı. Kararla birlikte, 2007'de meydana gelen kazaya ilişkin dava dosyası, 17 yıl sonra kapandı.kazası ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Düşen uçakta, Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Engin Arık'ın da yer alması sabotaj iddialarını gündeme getirmişti. Prof. Dr. Engin Arık'ın en yakın çalışma arkadaşlarından Prof. Dr. Saleh Sultansoy, bilirkişi raporlarında 'pilotaj hatası' olduğu belirtilen kazayla ilgili uçağın yüzde 99 oranla düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu iddialar bugüne kadar ispatlanamadı.