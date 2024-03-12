Somali’nin geleceği Mehmetçiğe emanet

Somali'nin kalkınmasına büyük destek sağlayan Türkiye'nin en önemli sacayağını başkent Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda konuşlu Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) oluşturuyor. Eylül 2017'den bu yana Somali ordusunu eğiten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), özellikle terörle mücadele konusunda tecrübe aktarımında bulunuyor. SABAH, Somalili askerlerin kabulünden mezuniyetine kadar aldıkları eğitimlerin tüm aşamalarına yerinde tanıklık etti. Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla 30 Eylül 2017'den bu yana eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürütülen Anadolu Kışlası'nda Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Grup Komutanlığı bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetleri personeline çeşitli eğitimler veriliyor.STGK Komutanlığı'nın eğitim faaliyetleri kapsamında Somali'de bugüne kadar Harp Okulu'ndan 417 subay, Astsubay Okulu'ndan 422 astsubay mezun oldu. Hâlen Harp Okulu'nda 200, Astsubay Temel Eğitim sınıfında ise 30 olmak üzere 230 öğrenci Türk subay ve astsubaylarından eğitim alıyor. Birlik eğitimi kapsamında da Somali Piyade Taburlarına tabur eğitimi veriliyor.2019-2022 yılları içerisinde Somali Piyade Taburlarının eğitimleri kapsamında geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen mezuniyet töreninde mezun olan askerlerle birlikte toplam 10 tabur, Somali Ulusal Ordusu'na teslim edildi. Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Kuvvet Komutanları ve STGK Komutanı Tuğgeneral Selahattin Kalkan katıldı. Törene katılanlara teşekkür eden Tuğgeneral Kalkan; bu topraklarda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade ederek yemin eden askerlere seslendi:"Yemin eden taburun kahraman askerleri, yemin etmenize gururla şahit olduk. Sizler askerlik mesleğinin gerektirdiği doğrultuda temel ve ihtisas eğitimlerinizi tamamladınız. Bu eğitiminize müteakip Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katılacaksınız. Sizler ordunun gözbebeği, övünç ve gurur kaynağı olacaksınız. Somali Silahlı Kuvvetleri'nin en genç neferi olarak bugün Kuran, bayrak ve silah üzerine yemin ettiniz. Bu yemin ile sizler her zaman her yerde milletinize hizmet edeceğinize, askerliğin namusunu canınızdan aziz görüp gerektiğinde bu vatan için seve seve şehit olacağınıza söz verdiniz. Parolanız vatan, bayrak ve şeref olsun. Samimiyet, dürüstlük ve ahlaktan asla taviz vermeyin."Kalkan sözlerine şöyle devam etti: "Eğitimde görev alan Somalili ve Türk silah arkadaşlarım, ailelerinin bize emanet ettiği biricik evlatlarına büyük bir sabır ve inançla gece gündüz demeden vatan sevgisini, askerliğin ruhunu aşıladınız. Onlarla sizler kardeşsiniz. Askerlik arkadaşlığı ömür boyu unutulmaz dediniz. Kahramanlar yeminiz kutlu olsun" dedi.Türkiye, Kore'den sonra ilk kez Somali'ye 1993-1994 yılları arasında 1 yıl süreyle Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında asker gönderdi. Somali'de 2011 başlarında yaşanan kıtlık, kuraklık, iç savaş ve terör sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm tehlikeleri göz ardı ederek 19 Ağustos 2011'de gerçekleştirdiği ziyaret ile iki devletin ilişkilerinde bir dönüm noktası oluştu. Türkiye ve Somali arasındaki 22 Mayıs 2010 tarihli Çerçeve Anlaşması ve 13 Nisan 2012 tarihli Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaların hayata geçmesiyle kışla arazisinin tahsisi, kuvvetlerin statüsü gibi hususlara yönelik protokoller ve Somali Türk Görev Kuvveti'nin gönderilmesine dair alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Görev Kuvveti Ağustos 2017'de Somali'ye ilk intikalini gerçekleştirdi. Somali askeri personelinin bu yıl içerisinde yapılması planlanan Efes Tatbikatı 2024'e fiili katılımcı/ gözlemci olarak katılım sağlaması bekleniyor.TSK, askeri eğitimin yanı sıra Somali Yardım Bakanlığı, Türkiye Büyükelçiliği, TİKA, Maarif Vakfı, Kızılay gibi Somali'de bulunan Türk varlıklarının tespit ettiği yardıma muhtaç aileler ile gazi ve şehit yakınlarına yardım faaliyeti de gerçekleştiriyor.Mezunolan askerler kadar eğitimi süren öğrenciler de büyük heyecan yaşıyor."Benim hayalim asker olmaktı. Şimdi de burada eğitim alıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bize verdikleri eğitim ve rehberlik için minnet duyuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum."sınıf öğrencisi Muhammed Sabır: "Asker olmak için 2 yıl önce buraya geldim. Buradaki öğretmenlerimiz sayesinde Türkçe'yi öğrendim. Terörle mücadele ederek ülkemin istikrarına hizmet etmek istiyorum. Bunun için de pilot olmayı hedefliyorum. Türkçemi daha da geliştirip Türkiye'de de pilotluk eğitimi almak istiyorum."sınıf öğrencisi Hani Abdullah: "Somali ve Türk devletine bize böyle bir imkân sundukları için çok teşekkür ediyorum."