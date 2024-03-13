Daha yaşanabilir, insanı mutlu, modern bir şehir hedefiyle yola çıkan Kocaispir'e, esnaf ve vatandaşlar da destek sözü veriyor. Yeşilevler, Topel, İtimat, Özen, Barkal, Akkapı, Özbirlik, Önderler ve Meydan Dolmuş Kooperatiflerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, dolmuşçu esnafının talep ve önerilerini dinledi. Kocaispir de ulaşımda ve toplu taşımada Adana'ya çağ atlatacak projelerini anlattı.

Kocaispir, esnaf ziyaretinin ardından 100. Yıl Mahallesi'nde iftar programına katıldı. 31 Mart'ta kazananın Adana olacağını ifade eden Kocaispir, "Çukurova ilçemizde esnaf ziyareti yaptık. Vatandaşlar trafik başta olmak üzere Adana'mızın problemlerini bizlere ilettiler. Bu problemlerin hepsini biliyoruz. Bu sorunların çözümü için 31 Mart büyük bir fırsat. Projelerimiz hazır. Vatandaşlarımızın sandıkta gereğini yapacağına inanıyorum. İnşallah Adana'mızı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Adana'nın kayıp yıllarını telafi edeceğiz" diye konuştu.

Kocaispir'e ziyaretlerinde AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Cumhur İttifakı MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın eşlik etti.